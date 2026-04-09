La 'Ketamine Queen' condamnée : 15 ans de prison pour avoir fourni de la drogue à Matthew Perry et d'autres

Jasveen Sangha, connue à Hollywood sous le nom de 'Ketamine Queen', a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir vendu de la kétamine, notamment à l'acteur Matthew Perry, décédé des suites d'une surdose. L'affaire révèle les dangers de la consommation de drogues et les pratiques abusives au sein de l'industrie du divertissement.

Une femme britanno-américaine, surnommée la 'Ketamine Queen' à Hollywood , a été condamnée à 15 ans de prison. Jasveen Sangha , entre autres, vendait de la drogue à l'acteur de la célèbre série ' Friends ', Matthew Perry , décédé en 2023 des suites d'une surdose. La 'Ketamine Queen', Jasveen Sangha , aurait vendu de la kétamine depuis 2019 depuis une luxueuse villa à North Hollywood .

Les enquêteurs ont qualifié sa résidence de 'stash house', c'est-à-dire un lieu de stockage et de distribution illégale de stupéfiants. Lors d'une perquisition l'année dernière, plus de 80 flacons de kétamine, des milliers de pilules de Xanax et une quantité de méthamphétamine et de cocaïne ont été saisis. Sangha entretenait de nombreux contacts sociaux avec des personnalités connues d'Hollywood et publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des images de fêtes, de voyages et d'événements sur tapis rouge, tels que les Golden Globes. Elle a vendu de la drogue, entre autres, à l'acteur bien connu de la série Friends, Matthew Perry, décédé en 2023 des suites d'une surdose. Selon la justice américaine, Perry n'était pas sa seule victime. Sangha a également plaidé coupable de la vente de kétamine à un homme de Californie en 2019, décédé quelques heures plus tard d'une surdose.\Jasveen Sangha risquait jusqu'à 65 ans de prison après avoir plaidé coupable l'année dernière d'une série d'accusations, dont la distribution de kétamine ayant entraîné la mort. En raison de sa déclaration de culpabilité, elle n'a pas eu à comparaître devant un jury et les procureurs ont abandonné les autres chefs d'accusation. Matthew Perry est décédé le 28 octobre 2023. Il avait 54 ans. Son corps sans vie a été retrouvé dans le jacuzzi de sa résidence à Los Angeles. Perry recevait le sédatif depuis des années pour traiter la dépression et l'anxiété. Lorsque son médecin a refusé d'augmenter sa dose, l'acteur a cherché des 'médecins sans scrupules qui abusaient de leur position de confiance', peut-on lire dans l'acte d'accusation. Cette affaire met en lumière les aspects sombres de l'industrie du divertissement et l'impact dévastateur de la dépendance et de l'abus de substances. L'enquête a révélé un réseau complexe de distribution de drogues et la facilité avec laquelle les célébrités peuvent accéder à des substances illicites. Les autorités continuent d'enquêter sur les circonstances entourant la mort de Matthew Perry et d'autres personnes potentiellement touchées par les activités de Sangha. Cette affaire soulève également des questions sur la responsabilité des professionnels de la santé qui prescrivent des médicaments potentiellement dangereux et sur le rôle des réseaux sociaux dans la promotion d'un style de vie axé sur la fête et l'excès.\La condamnation de Jasveen Sangha envoie un message fort concernant la lutte contre le trafic de drogue et la nécessité de punir sévèrement ceux qui profitent de la vulnérabilité des autres. Il met également en évidence l'importance de la sensibilisation aux risques liés à la consommation de drogues et à la recherche d'aide pour ceux qui luttent contre la dépendance. L'affaire a suscité un débat sur la régulation des substances contrôlées et sur la nécessité de fournir un soutien adéquat en matière de santé mentale aux personnes de l'industrie du divertissement, qui sont souvent confrontées à une pression intense et à des problèmes de santé mentale. Pour rester informé et recevoir des conseils culturels passionnants et avoir une chance de gagner des billets, abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire 'VRT Cultuur Update'





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