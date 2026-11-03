La Liga sous boycott en Chine après les propos de Kylian Mbappé

Le boycott des matchs de La Liga se poursuit en Chine malgré les excuses de Kylian Mbappé. Javier Tebas négocie avec les autorités pour rétablir les droits de diffusion.

Le président de la Ligue de football professionnel espagnole, Javier Tebas, confirme que la diffusion des matchs de La Liga reste suspendue en Chine. Cette situation découle des déclarations controversées du joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui a qualifié Mao Zedong de dictateur. Malgré les demandes de clarification et les excuses formulées, les chaînes d'État chinoises ne retransmettent toujours pas les rencontres du championnat espagnol.

Négociations avec Pékin pour lever le blocus

Javier Tebas a assuré qu'il entretenait un dialogue constant avec les autorités chinoises afin de tenter de rétablir la diffusion des matchs. Il a précisé qu'il restait en contact avec les responsables tant à Madrid qu'à Pékin pour essayer de faire évoluer favorablement la situation. Le dirigeant a indiqué qu'il comptait se rendre en Chine pour poursuivre ses discussions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que la situation revienne à la normale.

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Malgré les excuses présentées par Kylian Mbappé, par le Real Madrid et par la Liga, aucun match de la onzième journée du championnat espagnol n'a été retransmis sur les chaînes sportives du groupe d'État CCTV. Des journalistes de l'Agence France-Presse ont pu constater cette absence de diffusion sur le territoire chinois. Certains affiches, dont celle du FC Barcelone disputée samedi soir, étaient toutefois disponibles sur l'application Migu, qui est le géant chinois du streaming et un autre détenteur de droits dans le pays.

Javier Tebas a tenu à clarifier les droits de diffusion pour éviter tout malentendu. Il a rappelé que China Media Group dispose bien du droit de diffuser deux matchs du championnat. En revanche, la branche payante de cette chaîne, Migu, a diffusé tous les matchs sauf celui impliquant le Real Madrid. Le président de la Liga a donc souligné la discrimination subie par le club madrilène dans la couverture médiatique chinoise.

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Menace de boycott sur la Ligue des champions

Le boycott actuel des rencontres de La Liga pourrait s'étendre cette semaine aux matchs de Ligue des champions diffusés en Chine. La plateforme iQiyi Sports, qui couvre ces compétitions, ne mentionne pas le déplacement du Real Madrid à Athènes contre l'AEK. Cette absence constitue la seule affiche manquante sur son site internet, ce qui suggère une réaction similaire de la part des diffuseurs de la compétition européenne.

Cette extension potentielle du blocage montrerait que la controverse liée aux propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong touche l'ensemble du football espagnol en Chine. Le président de la Liga exprime sa préoccupation face à cette escalade qui pourrait priver les fans chinois de l'observation de leurs clubs favoris dans les deux compétitions majeures. Les autorités chinoises maintiennent leur position ferme malgré les efforts diplomatiques déployés par Javier Tebas.