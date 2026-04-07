La Louvière s'incline face à Dender : Frustration et Mise en Garde du Coach Taquin

Frédéric Taquin, entraîneur de La Louvière, exprime sa déception suite à la défaite contre Dender (0-1). Il souligne les occasions manquées, la difficulté face à cet adversaire, et met en garde contre tout relâchement malgré une avance au classement.

La défaite subie ce lundi par La Louvière face à Dender , avec un score de 0-1, est particulièrement difficile à avaler pour Frédéric Taquin . Le coach affiche une amertume palpable: 'Je suis très amer par rapport à la défaite pour la simple et bonne raison qu’on n’a pas fait notre meilleur match.

' Il poursuit son analyse en soulignant les occasions manquées et la cruauté du football: 'On avait ce match en main et on aurait mérité les trois points au vu du nombre d’occasions que l’on s’est créées. Malheureusement, on a eu deux gros temps forts que l’on n’a pas su capitaliser. Et comme c’est souvent le cas en foot, sur la première réelle sortie de l’adversaire, il y a penalty. Et c’est 0-1. C’est difficile à encaisser parce que pendant 5-10 minutes, j’ai senti l’équipe ébranlée. Et à nouveau, on a eu ce sursaut d’orgueil et on a mis sous pression Dender sans concrétiser, malgré deux grosses occasions nettes. J’ai l’impression que les dieux du foot n’étaient pas avec nous dans cette rencontre. C’est une défaite cruelle, car on aurait pu fêter le maintien. On va devoir attendre une semaine ou deux à condition de faire le travail bien évidemment.' Les paroles de Taquin reflètent la frustration et la déception d'une équipe qui avait la victoire à portée de main, mais qui a vu ses espoirs s'envoler suite à un but sur penalty et à un manque de réalisme offensif. La Louvière, malgré une domination territoriale et la création de nombreuses opportunités, n'a pas réussi à concrétiser ses efforts, payant ainsi le prix fort. La réaction de l'entraîneur témoigne de la volonté de l'équipe de se ressaisir rapidement et de ne pas laisser cette défaite miner le moral des troupes. La Louvière, qui avait l'occasion de consolider sa position au classement et d'assurer son maintien, devra désormais patienter et redoubler d'efforts pour atteindre son objectif.\L'analyse de Frédéric Taquin met également en évidence une particularité: la difficulté récurrente de La Louvière face à Dender. Avec un seul point pris sur neuf possibles cette saison en trois rencontres, Dender semble être une bête noire pour l'équipe: 'Même si on devait gagner les rencontres, Dender ne nous réussit pas. J’ai déjà connu ça dans ma carrière. Les défaites sont difficiles à accepter, mais c’est le football. Ils ont réussi à finaliser là où nous n’avons pas su le faire.' Cette constance dans la difficulté face à un adversaire particulier est un facteur important à considérer. Elle met en lumière les aspects tactiques, psychologiques et peut-être même statistiques qui rendent Dender si coriace pour La Louvière. L'entraîneur reconnaît les aléas du football, où la chance et la réussite peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, et où la capacité à concrétiser les occasions est primordiale. Il souligne également la nécessité d'une analyse approfondie de cette rencontre pour comprendre les raisons de cette nouvelle défaite et d'en tirer les leçons nécessaires pour les prochains matchs. La gestion des émotions et la capacité à rebondir après un tel revers seront cruciales pour la suite de la saison.\Malgré cette défaite, et bien que le coach soit amer, La Louvière conserve une avance significative au classement, avec neuf points d'avance. Toutefois, Frédéric Taquin met en garde contre tout relâchement: 'On doit comprendre qu’en football, tout va très vite. On a neuf points d’avance et il en reste 15 possibles à prendre. Ça semble énorme et ça l’est. À condition de comprendre que l’on va devoir prendre des points rapidement pour mettre la pression sur Dender et assurer le maintien rapidement. Je ne peux pas imaginer un résultat négatif la semaine prochaine et une victoire de Dender, ça changerait la donne. D’autant plus qu’il reste une confrontation directe. On est pour le moment dans une situation confortable, mais je vais faire en sorte que l’équipe comprenne bien que le confort, il vient de disparaître aujourd’hui.' La priorité est donc de rester concentré, de continuer à travailler dur et de ne pas sous-estimer l'adversaire. La vigilance et la détermination sont essentielles pour atteindre l'objectif du maintien et pour aborder les prochains matchs avec la bonne attitude. La pression est maintenant sur les épaules de l'équipe, et elle devra faire preuve de caractère et de résilience pour surmonter cette déception et rebondir avec force





RTBFsport / 🏆 16. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

La Louvière Dender Frédéric Taquin Défaite Football Maintien Occasions Manquées

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

NBA : fin de série pour Wembanyama et les Spurs à DenverCe choc a tenu toutes ses promesses. Et pour le premier face-à-face entre deux monstres de la NBA, Jokic, triple MVP, et...

Lire la suite »

Canulars et Dictatures : Les Liens Surprenants de l'ImpostureUne réflexion sur les similitudes entre les canulars et les régimes autoritaires, explorant le rôle de l'imposture, de la crédulité et de l'imagination dans la manipulation du réel.

Lire la suite »

Crise énergétique : Estelle Ceulemans appelle à l'action face à l'inaction du gouvernement belgeLa députée européenne socialiste Estelle Ceulemans dénonce l'inaction du gouvernement belge face à la flambée des prix de l'énergie et appelle à des mesures urgentes, notamment la taxation des surprofits des entreprises énergétiques. Elle met en garde contre une explosion sociale et souligne l'importance d'une réponse politique rapide et coordonnée.

Lire la suite »

Anderlecht s'incline lourdement face à Bruges dans le TopperAnderlecht a subi une défaite 4-2 contre le Club Bruges lors de la première journée des Champions' Play-offs. L'entraîneur Jérémy Taravel a pointé du doigt la première mi-temps catastrophique de son équipe, soulignant un manque d'intensité et d'énergie. Malgré une réaction en seconde période, Anderlecht reste en dernière position du mini-championnat.

Lire la suite »

La Louvière domine, mais c’est Dender qui s’impose et relance un peu le suspens en PO3La Louvière peut déjà assurer son maintien ce lundi à l’Easi Arena. Et les joueurs de Frédéric Taquin l’ont bien...

Lire la suite »