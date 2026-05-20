La lutte contre les abus d'enfants par l'intelligence artificielle : ancien chef de la police fédérale alerte sur les manipulations visuelles depuis 25 ans

Yves Goethals, ancien chef de la cellule Child Abuse de la police fédérale belge, a passé 25 ans à s'opposer à des abus d'enfants, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il alerte sur les manipulations visuelles et le danger qu'elles représentent pour les victimes. Les plateformes numériques jouent un rôle central dans le partage des contenus suspects, qui sont révélés aux autorités compétentes, et il évoque les outils et les ressources mis en place pour soutenir les équipes et les victimes.

Dans un entretien, Yves Goethals, ancien chef de la cellule Child Abuse de la police fédérale belge, estime que l'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans la lutte contre les manipulations visuelles, notamment les deepfakes.

Malgré l'évolution dans la détection des images générées par l'IA, il alerte sur la manipulation de vraies victimes à l'aide de ces images. Les plateformes numériques jouent un rôle central dans le transfert et le partage de ces contenus suspects, qui sont révélés aux autorités compétentes, telles que Europol et les services nationaux.

Yves Goethals évoque également les outils et les ressources mis en place pour soutenir les équipes et les victimes, telles qu'une section 'stress team' et des aides psychologiques. Il accouche d'un profil des auteurs de ces abus, les abuseurs de tous âges, niveaux sociaux et études, et partage des anecdotes sur les enquêtes internationalisées.

Les victimes peuvent avoir des réactions profondes lorsqu'ils sont mis en cause, avec ou sans vouloir tourner définitivement la page ou confronté leur passé avec la justice





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