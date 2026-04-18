La lutte pour le déminage : la Belgique, experte en neutralisation des mines marines dans le détroit d'Ormuz

Face à la potentielle réouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran aurait semé des mines marines, posant un défi majeur pour le trafic maritime. Plusieurs nations, dont la Belgique, se tiennent prêtes à intervenir pour neutraliser ces engins explosifs, grâce à une expertise reconnue mondialement.

La tension persiste autour du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique dont l'issue de la crise dépendra de sa réouverture. Cependant, même lorsque ce passage crucial du golfe Persique retrouvera sa pleine fonctionnalité, un obstacle de taille demeurera : le déminage des engins explosifs posés par l'Iran.

Face à cette menace potentielle, plusieurs pays se sont déjà positionnés pour offrir leur aide. La Belgique, quant à elle, envisage sérieusement l'envoi de ses propres chasseurs de mines. Mais comment se déroule une opération d'une telle complexité?

Les services de sécurité américains auraient rassemblé des preuves suggérant que l'Iran aurait déployé un nombre significatif de mines marines. Plus troublant encore, il semblerait que les Iraniens eux-mêmes ne disposeraient pas d'une cartographie précise de l'emplacement de ces engins. Avec la réouverture imminente du détroit, la préoccupation majeure est d'éviter que les pétroliers et autres navires ne viennent s'échouer sur ces mines, provoquant ainsi des catastrophes écologiques et économiques considérables.

Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé avoir entamé des opérations de déminage. De nombreux pays ont proposé leur assistance, et l'armée belge s'est déclarée « prête à assumer notre responsabilité dans le détroit d'Ormuz lorsque nécessaire ».

Les mines marines représentent une menace redoutable, d'autant plus qu'elles se déclinent en plusieurs types. Les mines de fond, par exemple, reposent sur le lit marin et ne flottent pas. Elles sont équipées de capteurs sophistiqués capables de détecter les variations de pression dues au passage d'un navire, les champs magnétiques, le son ou encore les vibrations. Lorsqu'un vaisseau passe au-dessus, la mine explose. En raison de leur positionnement, ces mines sont souvent utilisées dans des eaux relativement peu profondes, afin de maximiser les dégâts infligés aux navires, ce qui les rend également plus difficiles à repérer. L'Iran aurait utilisé ce type de mines dans le détroit d'Ormuz. La relative faible profondeur de ces eaux signifie que même quelques-unes de ces mines peuvent avoir un impact économique dévastateur.

Des schémas de conception montrent la mine Maham 3 (en haut à gauche), une mine ancrée, et la Maham 7 (en haut à droite), une mine de fond. Les mines ancrées sont fixées par un câble à un poids reposant sur le fond marin et flottent à une certaine hauteur sous la surface de l'eau. Elles contiennent une charge explosive qui se déclenche lorsqu'un navire passe à proximité (grâce à des capteurs) ou entre en contact avec elles (via des points de pression). Les mines à détection par capteurs sont généralement plus efficaces, car elles peuvent cibler des navires sans contact direct et sont plus difficiles à neutraliser, mais elles sont aussi plus coûteuses, plus complexes et exigent des connaissances techniques accrues.

Il existe également une troisième catégorie : les mines flottantes. Comme leur nom l'indique, elles dérivent à la surface de l'eau et explosent au contact. En raison de leur caractère incontrôlable, ces mines sont interdites par le droit international depuis 1907, bien qu'elles soient parfois encore utilisées intentionnellement. Il semblerait que l'Iran n'ait pas eu recours à ce type de mines dans le détroit d'Ormuz.

La neutralisation des mines marines est une entreprise loin d'être aisée. Leur présence dissimulée au fond de la mer ou sous la surface de l'eau les rend invisibles à l'œil nu. Il faut donc recourir à des technologies avancées, notamment des chasseurs de mines. Dans le cas présent, où les Iraniens ne connaissent pas l'emplacement exact des mines, la première étape consiste à les localiser. Les navires chasseurs de mines utilisent des ondes sonores et des capteurs pour sonder le fond marin. Ces technologies permettent de distinguer différents types d'objets. Ensuite, des plongeurs, ou dans le cas de navires plus modernes, des drones sous-marins, s'approchent pour confirmer qu'il s'agit bien de mines et déterminer leur type. La stratégie de neutralisation est ensuite adaptée en fonction du type de mine et de son mécanisme d'amorçage.

La méthode la plus couramment employée pour le déminage est la destruction contrôlée. La mine est mise à exploser à distance de sécurité. Un système moderne spécifique, l'Archerfish, est déployé depuis un hélicoptère. Il utilise un sonar pour détecter et détruire les mines. C'est la méthode la plus sûre, mais elle est relativement lente, ce qui la rend moins adaptée si des centaines, voire des milliers, de mines sont présentes. Une autre approche consiste à utiliser des chalands de déminage équipés de filets qui coupent physiquement les câbles d'ancrage des mines, les faisant remonter à la surface pour être neutralisées, ou équipés d'appareils simulant des signaux acoustiques ou magnétiques pour faire exploser les mines. Cette méthode est plus rapide, mais moins précise. Dans la pratique, une combinaison des deux méthodes sera probablement utilisée. Les chasseurs de mines commenceront par localiser les engins grâce à des drones et des sonars. Ensuite, des drones de déminage et des hélicoptères achèveront le travail. Les plongeurs n'interviendront qu'en dernière étape.

La Belgique jouit d'une reconnaissance internationale en tant que leader mondial dans le domaine de la lutte contre les mines, aussi bien en mer qu'à terre. La Marine belge joue un rôle essentiel au sein de l'OTAN, apportant son expertise et ses navires aux flottes permanentes de l'Alliance. C'est une situation qui a contraint notre pays à devenir un champion du déminage, développant des compétences uniques et précieuses sur la scène internationale





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