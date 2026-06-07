Une marche blanche a été organisée à Fleurance pour soutenir la famille de Lyhanna, une jeune fille qui a été enlevée et séquestrée par son principal suspect, Jérôme B. Les participants ont porté des fleurs blanches et des banderoles pour exprimer leur solidarité et leur colère face aux dysfonctionnements judiciaires qui ont permis à Jérôme B. de commettre ces actes.

La marche blanche s'est élancée avec les parents et le frère de Lyhanna en tête d'un cortège très dense, visages graves, derrière une banderole sur laquelle est écrit : Les participants, vêtus de blancs, certains tenant des fleurs blanches à la main, se sont rassemblés devant la base de loisirs de Fleurance, point de départ de la marche blanche .

Céline Camus, 41 ans, habillée de blanc, une rose à la main, est très émue : je me sens concernée, j'ai deux enfants, une fille de 12 ans et un fils de 13 ans. Ça aurait pu arriver à ma famille, à mon fils, ma fille. Elle-même victime de violences sexuelles pendant dix ans, Céline Camus encourage les petites filles à s'exprimer. Manola Martin, retraitée, porte un t-shirt avec le portrait de Lyhanna.

Elle a fait 50 kilomètres pour venir apporter son soutien à la famille. Elle aussi a été victime de viol quand elle avait 17 ans. Elle est présente pour ses





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marche Blanche Lyhanna Dysfonctionnements Judiciaires Violences Sexuelles Enlevement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition de Lyhanna : le corps retrouvé est bien celui de la fillette de 11 ansLa justice française a communiqué les résultats de l’autopsie du corps retrouvé à proximité du lieu de disparition de Lyhanna : le cadavre est bien celui de la fillette. Le parquet d’Agen a requalifié l’enquête judiciaire ouverte des chefs « d’enlèvement, séquestration et meurtre d’une mineure de moins de 15 ans ».

Read more »

Affaire Lyhanna : une marche blanche pour honorer la mémoire de la jeune filleLa petite commune de Fleurance a été secouée par la mort de Lyhanna, une collégienne de 11 ans. Des milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage à la jeune fille et demander justice. La justice est vivement critiquée pour son traitement des plaintes visant le principal suspect, Jérôme Barella.

Read more »

Marche blanche à Fleurance en hommage à Lyhanna etquestionnements sur les défaillances judiciairesDes milliers de personnes ont défilé à Fleurance pour rendre hommage à Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans un silo à grains. Un suspect déjà visé par des plaintes pour agressions sexuelles a été interpellé. Le ministre de la Justice a reconnu des dysfonctionnements.

Read more »

Marche blanche pour Lyhanna : colère contre la Justice et Questions sur le suivi judiciaireDes milliers de personnes ont participé à une marche blanche à Fleurance pour rendre hommage à Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte. L'événement a été marqué par la colère des manifestants dénonçant l'inaction de la Justice et les failles dans le suivi judiciaire des plaintes pour viols sur mineurs, visant le principal suspect Jérôme Barella. Parallèle avec l'affaire Grégory Lenoci, témoignages de violences policières et appel à une marche pacifiste à Bruxelles. Actualités sociales et judiciaires mêlées.

Read more »