La Marine belge modernise ses navires pour répondre aux réalités d'aujourd'hui

La modernisation de la Marine belge entraîne de nouvelles exigences opérationnelles. Les militaires doivent disposer de moyens modernes adaptés aux réalités d'aujourd'hui. La modernisation des navires Vega, Pollux et Castor est en cours.

La modernisation de la Marine belge entraîne de nouvelles exigences opérationnelles. Les militaires doivent disposer de moyens modernes adaptés aux réalités d'aujourd'hui. La modernisation des navires Vega , Pollux et Castor est en cours.

Les travaux sont réalisés par le chantier naval de Socarenam à Boulogne-sur-Mer. Le choix de ce partenaire garantit la continuité technique, une interopérabilité maximale et une exécution efficace des travaux. Le retour économique pour l'industrie belge liée à la défense est estimé à environ 44 % de la valeur totale du marché. Le Vega a été mis à l'eau en avril dernier et les systèmes techniques sont désormais en train d'être intégrés au navire.

La modernisation des navires est essentielle pour la protection de la population et des intérêts économiques belges. Les travaux sont réalisés de manière sûre, efficace et permanente





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Marine Belge Modernisation Navires Vega Pollux Castor

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