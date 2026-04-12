La menace terroriste d'extrême droite en Europe : montée en puissance et radicalisation

Le terrorisme d'extrême droite est en augmentation en Europe, alimenté par des théories complotistes et des idéologies haineuses. Ce reportage explore les racines de ce phénomène, son impact croissant et les dangers qu'il représente pour les sociétés démocratiques.

Alimentées par des théories complotistes comme le 'Grand Remplacement' et les doctrines accélérationnistes, les organisations néonazies et suprémacistes blanches, après une phase de discours, sont passées à la violence extrême.

Un documentaire récemment diffusé par nos confrères espagnols, intitulé Far Right Terrorism, décrit cette réalité, mettant en lumière la menace bien réelle de ces attaques qui se propagent rapidement via les réseaux sociaux. Leur objectif est clair : détruire les sociétés démocratiques pour instaurer des régimes d'extrême droite radicale et de ses idéologies.<\/p>

La France, comme de nombreux autres pays, est confrontée à une résurgence du terrorisme perpétré par l’extrême droite. Depuis 2017, les forces de sécurité nationales ont déjoué au moins neuf attentats terroristes liés à l’ultradroite.Le politologue Lawrence Rosenthal souligne l'évolution de ce phénomène, caractérisée par une fréquence et une violence croissantes des attaques. En Europe, ces groupes radicalisés adhèrent aux thèses néonazies et certains de leurs membres commettent des actes violents dans le cadre de leur engagement militant.<\/p>

Jean, un néonazi français, en est un exemple. Il confie avoir basculé dans la violence extrême dès l'âge de 16 ans, motivé par son rejet de la présence d'immigrés. Après des actes de délinquance, il découvre le national-socialisme en détention. Les attentats djihadistes de Paris en 2015 ont agi comme un catalyseur, le conduisant à planifier un attentat. Il est finalement arrêté et condamné à sept ans de prison en 2025 pour association de malfaiteurs à visée terroriste.<\/p>

L'historien Nicolas Lebourg explique que l'idéologie d'extrême droite perçoit une 'guerre raciale' déjà en cours. Jean, convaincu que tuer des migrants aurait été justifié, s'inspire des discours de haine des dirigeants extrémistes. Ces groupes s'appuient sur des récits idéologiques spécifiques et les utilisent pour légitimer leur violence. Le leader de l'extrême droite suédoise, Pär Öberg, et Martin Sellner, un activiste autrichien, illustrent cette dynamique. Öberg, fondateur du Mouvement de résistance nordique, une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis, utilise un discours raciste et antisémite pour mobiliser ses partisans. Sellner, défenseur de la 'remigration', tente de galvaniser les foules en se basant sur la théorie du 'Grand Remplacement'.<\/p>

Brenton Tarrant, responsable de l'attentat de Christchurch en 2019, est présenté comme une figure de référence par ces milieux. L'augmentation du nombre d'attaques terroristes d'extrême droite et le rajeunissement des auteurs sont des motifs d'inquiétude. Maria Öhman, de Redex, souligne l'augmentation des signalements en Suède, notamment dans les écoles et les services sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion de la propagande d'extrême droite, comme l'explique A.C. Thompson, journaliste spécialisé. Ces plateformes amplifient les discours racistes et haineux, facilitant la radicalisation et le passage à l'acte.<\/p>





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