La ministre de l'Éducation justifie la hausse du temps de classe des enseignants

Valérie Glatigny, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, défend la mesure controversée qui augmente le temps de présence en classe des enseignants du secondaire supérieur, invoquant des raisons budgétaires et la lutte contre la pénurie. Elle précise que cette décision ne remet pas en cause le travail des enseignants et s'accompagne de réflexions sur la charge administrative.

Valérie Glatigny , ministre de l' Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, a récemment défendu la mesure controversée qui oblige les enseignants du secondaire supérieur à augmenter leur temps de présence en classe de 20 à 22 périodes par semaine.

Cette décision, annoncée dans le cadre des réformes de l'enseignement, suscite de vives réactions parmi les syndicats et les enseignants, qui craignent une surcharge de travail et une dévalorisation de leur métier. La ministre a toutefois tenu à rappeler le contexte budgétaire difficile et la pénurie d'enseignants qui justifient cette mesure.

Selon Mme Glatigny, cette augmentation du temps de classe est avant tout une décision budgétaire visant à réduire la dette de l'enseignement et à consacrer les montants économisés à des projets bénéfiques pour l'école. Elle a également souligné qu'il s'agit d'une mesure contre la pénurie, car elle permet de libérer des heures pour les enseignants temporaires et de limiter le recours à de nouveaux engagements.

La ministre a insisté sur le fait que cette décision ne remet pas en cause le travail des enseignants, rappelant que leur métier comporte cinq dimensions : préparation, correction, travail collaboratif, travail pour l'école et temps en classe. Elle a également précisé qu'avant 2019, avant l'introduction du travail collaboratif, les enseignants effectuaient déjà 22 périodes, et que cette mesure ne fait que revenir à cette situation.

Cependant, de nombreux enseignants, notamment ceux qui ne sont pas encore nommés, craignent de perdre des heures ou même leur place dans leur école. C'est le cas de Sylvain, professeur d'histoire et géographie en région bruxelloise, qui explique que tous les enseignants donnant les mêmes cours que lui vont devoir travailler deux heures supplémentaires en face-à-face avec les élèves, ce qui entraînera une redistribution de ses heures et potentiellement une perte de son poste.

La ministre a toutefois assuré que, dans un contexte de pénurie et d'année exceptionnelle où aucun nouvel enseignant ne sortira de l'école en juin, les enseignants qui perdent des heures pourront les combler dans le degré secondaire inférieur ou dans d'autres écoles. Elle a également précisé que l'économie réalisée ne provient pas de licenciements, mais du fait que de nouveaux postes ne seront pas ouverts.

La ministre a également évoqué la possibilité de simplifier le travail collaboratif, introduit avec le pacte d'excellence, afin de réduire la charge administrative des enseignants. Elle a reconnu que certains professeurs, notamment ceux de français qui corrigent de nombreuses dissertations, pourraient bénéficier d'une diminution de ce temps collaboratif. Cette mesure, bien que difficile, est présentée comme nécessaire pour assurer la viabilité financière du système éducatif et faire face à la pénurie d'enseignants.

Mme Glatigny a conclu en réaffirmant que personne n'a jamais dit que les enseignants travaillaient trop peu, et que cette décision ne doit pas être perçue comme une dévalorisation de leur travail, mais comme une réponse aux défis budgétaires et démographiques actuels





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