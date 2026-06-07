La ministre de l'éducation Zuhal Demir (N-VA) a annoncé que 40 millions d'euros seront alloués pour réduire les factures scolaires dans les écoles techniques, artistiques ou professionnelles. Cela vise à rendre les formations dans ces domaines plus accessibles. Les formations dans ces domaines sont souvent coûteuses car les parents doivent acheter du matériel. En donnant aux écoles un budget supplémentaire, la ministre Demir souhaite réduire la facture pour les parents.

La ministre de l' éducation Zuhal Demir ( N-VA ) a annoncé que 40 millions d'euros seront alloués pour réduire les factures scolaires dans les écoles techniques, artistiques ou professionnelles.

Cela vise à rendre les formations dans ces domaines plus accessibles. Les formations dans ces domaines sont souvent coûteuses car les parents doivent acheter du matériel. En donnant aux écoles un budget supplémentaire, la ministre Demir souhaite réduire la facture pour les parents.

Lorsqu'on lui a demandé sur les économies dans l'éducation, Demir a répondu qu'elle pense trouver environ 25 millions d'euros cette année dans le cadre de la 'Digisprong', car le montant n'a pas été utilisé pour l'achat de laptops et de panneaux numériques dans les écoles. Pour l'année prochaine, le budget doit être réexaminé.

Conner Rousseau, le président de Vooruit, a déclaré lors de la journée de la famille à Plopsaland, qui est gérée par la partie elle-même avec le ministre Frank Vandenbroucke, que de l'argent peut encore être trouvé. Rousseau a mentionné par exemple les salaires et les mutuelles. Il a également ajouté que 'Vooruit est prêt à faire des concessions cette été, et il est ouvert à tous les projets, à condition qu'ils soient équitables'.

Selon les dernières estimations, il faudrait une économie fédérale de 6,7 milliards d'euros.

'Tout le monde devra faire des concessions cette été, y compris Vooruit', a reconnu Rousseau. 'Pour moi, il n'y a pas beaucoup de tabous, mais cela doit être équitable. Tout le monde a pu lire cette semaine que la Belgique a jamais compté autant de milliardaires. Ils devraient contribuer avec une contribution des milliardaires.

' Le gouvernement flamand alloue 40 millions d'euros pour rendre les formations techniques et professionnelles plus accessibles. Cela vise à rendre les formations dans ces domaines plus accessibles. Les formations dans ces domaines sont souvent coûteuses car les parents doivent acheter du matériel.

En donnant aux écoles un budget supplémentaire, la ministre Demir souhaite réduire la facture pour les parents. Lorsqu'on lui a demandé sur les économies dans l'éducation, Demir a répondu qu'elle pense trouver environ 25 millions d'euros cette année dans le cadre de la 'Digisprong', car le montant n'a pas été utilisé pour l'achat de laptops et de panneaux numériques dans les écoles. Pour l'année prochaine, le budget doit être réexaminé.

Le gouvernement flamand alloue 40 millions d'euros pour rendre les formations techniques et professionnelles plus accessibles. Cela vise à rendre les formations dans ces domaines plus accessibles. Les formations dans ces domaines sont souvent coûteuses car les parents doivent acheter du matériel.

En donnant aux écoles un budget supplémentaire, la ministre Demir souhaite réduire la facture pour les parents. Lorsqu'on lui a demandé sur les économies dans l'éducation, Demir a répondu qu'elle pense trouver environ 25 millions d'euros cette année dans le cadre de la 'Digisprong', car le montant n'a pas été utilisé pour l'achat de laptops et de panneaux numériques dans les écoles. Pour l'année prochaine, le budget doit être réexaminé





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