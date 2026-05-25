La ministre de l'Enseignement et de l'Éducation en Fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny, a éclairé la situation concernant les examens de fin d'année.

La ministre de l'Enseignement et de l'Éducation en Fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny , a éclairé la situation concernant les examens de fin d'année. Elle a déclaré que la solution pour les examens de fin d'année dans le secondaire devrait être laissée aux enseignants et aux établissements scolaires.

La ministre a également souligné l'importance de sortir d'une logique où les élèves passent automatiquement, et espère que le niveau des élèves va s'améliorer. Dans un autre contexte, une compagnie aérienne a suspendu plusieurs liaisons entre la Belgique et un pays apprécié des Belges à cause des prix du kérosène. Les destinations impactées sont encore à déterminer.

De plus, un septuagénaire a été arrêté samedi pour avoir exhibé ses parties intimes dans un parc aquatique, ce qui n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des faits de pédocriminalité. Les victimes de Paolo Falzone redoutent la fin du procès et espèrent retrouver une vie normale. Une experte a donné des conseils pour les victimes.

Enfin, un enfant a été retrouvé mort avec une serviette de bain mouillée « très nouée autour du cou » à Rennes, ce qui a suscité de nombreuses questions et inquiétudes





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