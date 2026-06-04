La ministre Eléonore Simonet accuse les mutualités de démarchage abusif

La ministre Eléonore Simonet (MR) a accusé les mutualités de démarchage abusif pour les pousser à demander l'intervention majorée dans le remboursement de leurs soins de santé. Elle a brandi un courrier qui l'invitait à entreprendre les démarches nécessaires alors que ses revenus étaient manifestement trop élevés, en tant que ministre.

La ministre Eléonore Simonet (MR) a accusé les mutualités de démarchage abusif pour les pousser à demander l'intervention majorée dans le remboursement de leurs soins de santé .

Elle a brandi un courrier qui l'invitait à entreprendre les démarches nécessaires alors que ses revenus étaient manifestement trop élevés, en tant que ministre. L'affaire a fait grand bruit, mais le ministre Frank Vandenbroucke a affirmé que l'exploitation qui en est faite est abusive. Les mutualités se basent sur les revenus connus du fisc, mais ceux-ci ne comprennent pas les revenus de députés.

La ministre a proposé de utiliser toutes les bases de données disponibles pour garantir que toutes les personnes qui en ont besoin bénéficient de l'intervention majorée. Cependant, les trois partis qui se manifestent ici sont les trois partis qui empêchent cette solution. Le ministre fédéral de la Santé a rappelé que les mutualités font un examen des revenus de l'affilié avant de répondre favorablement à une telle demande.

Le ministre Vooruit a été applaudi sur les bancs des partis de gauche, mais les députés qui l'interrogeaient ont accusé le ministre socialiste de se servir de ce problème pour imposer un cadastre des fortunes. La Chambre a voté une motion pure et simple, mais les députés MR ont hésité avant de voter, car ils ont estimé que la réponse du ministre était personnelle et ne répondait pas aux questions légitimes posées sur l'octroi et la gestion du statut BIM





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