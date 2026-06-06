La ministre Verlinden propose de prolonger le délai légal d'avortement à 14 semaines

Le ministre de la Justice belge Annelies Verlinden a élaboré un projet de loi visant à porter le délai légal d'avortement de 12 à 14 semaines. Cette mesure, qui tente de concilier les avis de la majorité, inclut une exception jusqu'à 18 semaines pour les victimes de viol et une réduction du délai de réflexion. Les centres d'avortement réclamaient un alignement sur les Pays-Bas.

Le ministre de la Justice Annelies Verlinden ( CD&V ) a préparé un texte de loi pour prolonger le délai légal d'avortement de 12 à 14 semaines .

Cette information est confirmée par les journaux de Mediahuis. Verlinden a reçu pour mission d'élaborer un texte législatif ajustant les règles de l'avortement, un texte qui pourrait recueillir l'accord de la majorité des partis. Il s'agit notamment de porter le délai légal à 14 semaines, alors qu'un comité d'experts recommandait au moins 18 semaines. Il s'agit de trouver un équilibre entre une plus grande autonomie pour la femme et la protection de la vie embryonnaire.

"Le dialogue s'est poursuivi sur la base des avis de ce comité scientifique", explique la ministre Verlinden dans l'émission De Ochtend (Radio 1). "Mais c'est aux politiques, sur des questions éthiques -- et celle-ci en est une par excellence puisqu'elle touche à la vie et à la mort -- de prendre les décisions. C'est un compromis qui sera soumis au parlement.

" Verlinden insiste sur le fait qu'elle a consulté de nombreuses personnes. "Les politiciens peuvent avoir des convictions personnelles. Je pense qu'il y a aussi dans d'autres partis des parlementaires qui voient les choses ainsi. Ce n'est certainement pas un simple point de vue du CD&V", affirme-t-elle.

LUNA, l'association des centres d'avortement néerlandophones de Belgique, avait auparavant qualifié de trop court le délai d'avortement prolongé de 2 semaines. Les centres d'avortement flamands plaident pour aligner le délai sur celui des Pays-Bas, où l'avortement est possible jusqu'à 22 semaines de grossesse. Verlinden prévoit également une exception au délai de 14 semaines pour les femmes victimes de viol. Elles pourraient interrompre leur grossesse jusqu'à 18 semaines.

Verlinden justifie : "Il est scientifiquement établi que, en raison du traumatisme, elles ont besoin d'un délai plus long pour prendre une décision difficile.

" La ministre parle d'un "autre équilibre". Elle souhaite aussi réduire le délai de réflexion obligatoire entre la première consultation et l'intervention, passant de 6 à 2 jours. Une commission d'experts scientifiques avait recommandé purement et simplement de supprimer ce délai. Le CD&V souhaite que la loi soit votée si le parlement donne son feu vert à une proposition de loi de la députée Els Van Hoof (CD&V).

Cette proposition vise à élargir le droit à un remboursement pour la contraception. La ministre Verlinden conclut : "Nous faisons partie du groupe des pays progressistes, mais nous ne sommes pas les Pays-Bas.





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