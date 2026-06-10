La ministre wallonne des Sports Jacqueline Galant a été invitée sur bel RTL à quelques jours de la Coupe du monde 2026. Elle a relevé le défi de citer plusieurs joueurs des Diables Rouges.

La ministre wallonne des Sports Jacqueline Galant a été invitée sur bel RTL à quelques jours de la Coupe du monde 2026. Elle a relevé le défi de citer plusieurs joueurs des Diables Rouges .

La ministre a nommé Witsel, Meunier, Courtois et De Bruyne comme joueurs de l'équipe belge. Elle a également indiqué qu'elle ne se rendrait pas sur place aux États-Unis, en tout cas pas pour la phase de groupe. Le parquet a requis la mise en examen de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles. La garde à vue de Patrick Bruel a pris fin et il va être présenté à un juge d'instruction.

La ministre Galant veut moderniser complètement l'administration wallonne et supprimer le statut de fonctionnaire à vie. Les États-Unis ont frappé l'Iran après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain. Les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains en raison de l'épidémie d'Ebola. Un agriculteur a pulvérisé des produits chimiques à côté de la maison de Jocelyne, ce qui a provoqué une plainte pour corruption contre Elio Di Rupo.

Karine Viseur a témoigné contre Patrick Bruel et a été victime de menaces, d'injures et de critiques. Une personne a été coincée dans une porte sectionnelle du métro à Bruxelles et a été hospitalisée





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Diables Rouges Jacqueline Galant Patrick Bruel Elio Di Rupo Ebola Corruption

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Diables Rouges s'envolent pour Seattle : cap sur la Coupe du monde 2026L'équipe nationale belge a quitté Zaventem ce jeudi après-midi direction Seattle, où se déroulera son camp de base pour la Coupe du monde 2026. Un voyage de 10 heures attend les 26 joueurs et leur staff, avec un décalage horaire de 9 heures à gérer.

Read more »

Coupe du Monde 2026: les familles des Diables Rouges invitées à des visites programméesPour éviter la lassitude et favoriser le bien-être, les Diables Rouges recevront leurs proches à des dates fixes pendant la Coupe du Monde 2026, sans lien avec les résultats sportifs.

Read more »

Les Diables Rouges préparent un protocole anti-jet lag avant la Coupe du Monde 2026Pour contrer les effets du décalage horaire de neuf heures lors de leur déplacement à Seattle, l'équipe nationale belge a mis en place un protocole détaillé incluant des lunettes orange, des lumières intelligentes et un programme d'activités adapté. Cette préparation vise à optimiser la récupération et les performances dès le premier match contre l'Égypte.

Read more »

Fin du statut de fonctionnaire à vie : la ministre Galant veut « moderniser complètement l’administration wallonne »Invitée sur bel RTL, la ministre wallonne Jacqueline Galant a défendu sa réforme du statut de fonctionnaire, visant la fin de l’emploi à vie pour « moderniser l’administration et attirer de nouveaux talents. »

Read more »