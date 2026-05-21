L'industrie automobile européenne est confrontée à une nouvelle réalité : les constructeurs chinois, bénéficiant d'un avantage concurrentiel grâce à leur main-d'œuvre, leur technologie et leur maîtrise des terres rares, cherchent à s'imposer sur le marché européen. Après avoir acquis des marques européennes comme MG et Volvo, les Chinois se tournent désormais vers des usines existantes. Citroën a récemment annoncé un partenariat avec Dong Feng, un constructeur chinois, pour son usine de Rennes. Stellantis, groupe automobile regroupant des marques comme Citroën, Peugeot et Opel, envisage également de céder des usines en Espagne et en Allemagne. Volkswagen, confrontée à une surcapacité de production, est également en discussion avec Geely pour la vente de son site de Valence. La situation est exacerbée par les droits de douane imposés par l'Europe, qui cherchent à protéger l'industrie locale. Cependant, les Chinois ont trouvé des solutions pour contourner ces restrictions, en produisant directement en Europe et en nouant des partenariats. La conversion du leader communiste Deng Xiaoping à l'économie de marché, avec une acceptation de céder des usines en échange de garanties de localisation et de technologies, est une solution envisagée par certains. L'Europe doit trouver un équilibre entre la protection de son industrie et la nécessité de s'adapter à la concurrence chinoise.

L'industrie automobile européenne est confrontée à une nouvelle réalité : les constructeurs chinois, bénéficiant d'un avantage concurrentiel grâce à leur main-d'œuvre, leur technologie et leur maîtrise des terres rares, cherchent à s'imposer sur le marché européen.

Après avoir acquis des marques européennes comme MG et Volvo, les Chinois se tournent désormais vers des usines existantes. Citroën a récemment annoncé un partenariat avec Dong Feng, un constructeur chinois, pour son usine de Rennes. Stellantis, groupe automobile regroupant des marques comme Citroën, Peugeot et Opel, envisage également de céder des usines en Espagne et en Allemagne. Volkswagen, confrontée à une surcapacité de production, est également en discussion avec Geely pour la vente de son site de Valence.

La situation est exacerbée par les droits de douane imposés par l'Europe, qui cherchent à protéger l'industrie locale. Cependant, les Chinois ont trouvé des solutions pour contourner ces restrictions, en produisant directement en Europe et en nouant des partenariats. La conversion du leader communiste Deng Xiaoping à l'économie de marché, avec une acceptation de céder des usines en échange de garanties de localisation et de technologies, est une solution envisagée par certains.

L'Europe doit trouver un équilibre entre la protection de son industrie et la nécessité de s'adapter à la concurrence chinoise.





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