La Nationale Bank estime que le gouvernement doit encore trouver 13 milliards d'euros pour atténuer le déficit. Selon Pierre Wunsch, gouverneur de la Nationale Bank, la Belgique est riche, mais l'État est pauvre. Il estime que pour obtenir un déficit de niveau acceptable, le gouvernement devra trouver 13 milliards d'euros supplémentaires.

La Nationale Bank estime que le gouvernement doit encore trouver 13 milliards d'euros pour atténuer le déficit . Selon Pierre Wunsch , gouverneur de la Nationale Bank , la Belgique est riche, mais l'État est pauvre.

Il estime que pour obtenir un déficit de niveau acceptable, le gouvernement devra trouver 13 milliards d'euros supplémentaires. Cela signifie que la Belgique devra réduire ses dépenses ou augmenter ses recettes. La Nationale Bank prévoit une croissance économique de 0,6% en 2026, de 1,1% en 2027 et de 1,3% en 2028.

Cependant, la crise énergétique et la guerre en Ukraine auront un impact négatif sur l'économie belge. La Nationale Bank estime que les dépenses de l'État augmenteront de 1,2% en 2028, tandis que les recettes diminueront de 0,7%. Cela signifie que le gouvernement devra trouver des solutions pour réduire le déficit. Pierre Wunsch estime que le gouvernement doit être prêt à prendre des mesures courageuses pour réduire le déficit.

Il suggère que le gouvernement pourrait réduire les dépenses ou augmenter les recettes. La Nationale Bank estime que la Belgique a les moyens de réduire le déficit, mais cela nécessitera des efforts importants. La Nationale Bank estime que la Belgique doit être prête à prendre des mesures pour réduire le déficit, car le déficit ne sera pas réduit de lui-même





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