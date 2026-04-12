La Navette Fluviale de Liège : Une Expérience Touristique Paisible et Apaisante

La navette fluviale de Liège offre une alternative paisible aux modes de transport traditionnels. Les visiteurs, qu'ils soient de Liège ou touristes, apprécient le calme et la beauté de la ville vue de l'eau. Le capitaine José Chartier et ses 20 000 passagers annuels témoignent du succès de cette attraction, qui opère jusqu'au 31 octobre.

Prendre son temps, explorer en toute sérénité, telle est la philosophie adoptée par les visiteurs, qu'ils soient de Liège ou d'ailleurs. Nadia témoigne : Aujourd'hui, c'était l'occasion d'une sortie familiale tout en découvrant Liège sous un angle différent. On n'a pas l'habitude de ce mode de transport. En voiture, on est souvent confronté aux embouteillages ou au trafic intense, tandis qu'ici, l'atmosphère est beaucoup plus paisible.

Rayan, âgé de 6 ans, partage son enthousiasme : On peut observer les gens, l'eau, Liège. C'est magnifique ! Ce qui change tout ? Le calme, absolument ! Christian, un habitué, confirme : Oui, je viens souvent. C'est un lieu tranquille et reposant, je trouve. Victor, quant à lui, explique : C'est notre première expérience sur la navette. Les enfants sont très excités. Déjà, l'observation du bateau et l'ambiance qui l'entoure est un émerveillement. Le jeune Auguste ajoute avec joie : J'aime beaucoup le bateau car il évolue sur l'eau. Le capitaine José Chartier, un véritable pilier de ce navire, observe une petite nouveauté cette année : Cette année, notre point de départ est Coronmeuse. Le parcours est légèrement plus long. Nous assurons cette navette depuis 2015. Annuellement, nous constatons à peu près le même nombre de passagers. Il s'agit majoritairement de touristes, plus que de résidents locaux. À un certain moment, il était envisagé de proposer des commentaires lors du trajet. Cette idée reste d'actualité, mais... Le capitaine regrette : Je pense que le projet reste pertinent, cependant, rien n'est encore finalisé pour le moment. La navette fluviale de Liège accueille annuellement en moyenne 20 000 personnes. Son service est opérationnel jusqu'au 31 octobre. Ce mode de transport offre une perspective unique sur la ville, permettant aux passagers d'apprécier la beauté de Liège sous un angle nouveau, loin de l'agitation urbaine habituelle. La tranquillité est le maître mot, créant une atmosphère idéale pour les familles et les touristes en quête de détente et de découverte. L'itinéraire étendu et les départs depuis Coronmeuse enrichissent l'expérience des voyageurs. L'attrait de la navette fluviale témoigne de son succès et de son importance dans le paysage touristique de Liège. La présence continue de la navette depuis 2015 souligne son rôle essentiel dans la promotion du tourisme local et son impact positif sur l'économie de la ville, attirant chaque année un nombre significatif de visiteurs désireux d'explorer Liège de manière originale et relaxante. L'opportunité d'apprécier la ville sous un autre angle, depuis les flots, offre une expérience unique et mémorable pour tous les participants. La perspective d'ajouter des commentaires pendant le trajet pourrait enrichir davantage cette expérience, offrant aux passagers une compréhension plus approfondie de l'histoire et du patrimoine de Liège, contribuant ainsi à l'attrait continu de la navette fluviale





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