La nouvelle loi belge obligeant les commerçants à proposer un moyen de paiement électronique complique la vie de ces derniers. Selon une étude de l'observatoire des prix du SPF Économie, cette méthode a un coût représentant entre 0,2 % et 0,9 % du chiffre d'affaires. Les solutions mobiles comme Apple Pay ou Google Pay, ainsi que les cartes de crédit, sont les options les plus coûteuses. Certains commerçants se plaignent également d'un manque de transparence dans les frais associés à ces méthodes de paiement. En revanche, les consommateurs belges semblent prêts à dépenser de plus en plus pour leurs vacances despite la crise financière. Selon une étude, ils prévoient de dépenser en moyenne 1 244 euros pour leurs vacances cet été. Un homme a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles pour la détention illégale de 150 animaux sauvages vivants dans ses bagages. Les réseaux sociaux ont réagi avec véhémence après le match de football entre le Brésil et le Maroc en Coupe du Monde, qualifiant le Brésil de 'pire équipe de l'histoire' et le match de 'match de bonhomme'.

La nouvelle loi belge obligeant les commerçants à proposer un moyen de paiement électronique complique la vie de ces derniers. Selon une étude de l'observatoire des prix du SPF Économie, cette méthode a un coût représentant entre 0,2 % et 0,9 % du chiffre d'affaires.

Les solutions mobiles comme Apple Pay ou Google Pay, ainsi que les cartes de crédit, sont les options les plus coûteuses. Certains commerçants se plaignent également d'un manque de transparence dans les frais associés à ces méthodes de paiement.

En revanche, les consommateurs belges semblent prêts à dépenser de plus en plus pour leurs vacances despite la crise financière. Selon une étude, ils prévoient de dépenser en moyenne 1 244 euros pour leurs vacances cet été. Un homme a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles pour la détention illégale de 150 animaux sauvages vivants dans ses bagages.

Les réseaux sociaux ont réagi avec véhémence après le match de football entre le Brésil et le Maroc en Coupe du Monde, qualifiant le Brésil de 'pire équipe de l'histoire' et le match de 'match de bonhomme'





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