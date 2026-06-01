La nouvelle réglementation européenne de retour des migrants a été adoptée, deux ans après l'accord sur le pacte européen de migration. Cette réglementation impose des règles aux États membres pour éloigner les personnes sans titre de séjour du territoire. Le nouveau règlement ouvre des possibilités mais elles sont controversées.

La nouvelle réglementation européenne de retour des migrants a été adoptée, deux ans après l'accord sur le pacte européen de migration. Cette réglementation impose des règles aux États membres pour éloigner les personnes sans titre de séjour du territoire.

Le nouveau règlement ouvre des possibilités mais elles sont controversées. Les migrants pourraient être détenus dans un pays hors de l'UE. Le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen ont adopté un accord sur la nouvelle réglementation européenne de retour des migrants.

Cette réglementation crée un seul système de retour des migrants dans tous les États membres de l'UE, ce qui fixe les limites de ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas lors du départ des personnes qui vivent illégalement en Europe. Le but est de faire partir plus rapidement et de manière plus efficace les personnes qui vivent illégalement en Europe.

Cependant, selon les experts et les organisations de droits de l'homme, cela aura nécessairement des conséquences sur la précision et la justice de la procédure. Selon la réglementation, les personnes qui vivent illégalement dans l'UE sont celles qui sont originaires de pays tiers, c'est-à-dire des pays qui ne font pas partie de l'UE.

Cela inclut les personnes qui ont voyagé en touristes ou étudiants en Europe mais qui sont restés après l'expiration de leur visa, ainsi que les personnes qui ont demandé l'asile mais n'ont pas été acceptées et qui sont restées. Il est important de noter que même un citoyen de l'UE peut vivre illégalement dans un autre pays de l'UE et recevoir un ordre de départ.

Cependant, cette réglementation ne s'applique qu'aux personnes qui vivent illégalement dans l'UE et qui sont originaires de pays tiers. Il est difficile de savoir combien de personnes qui ont reçu un ordre de départ ont effectivement quitté le territoire. La réglementation stipule que les statistiques doivent être plus précises afin de permettre l'évaluation du politique.

On estime que 20 à 28% des personnes qui ont reçu un ordre de départ ont effectivement quitté le territoire, mais ce chiffre ne tient pas compte des personnes qui ont quitté le territoire de leur propre initiative. De plus, une personne peut recevoir plusieurs ordres de départ, ce qui affecte la précision des statistiques.

Par exemple, si une personne reçoit cinq ordres de départ et qu'elle quitte le territoire, elle est considérée comme ayant quitté le territoire à 100%, mais cela sera compté comme 20% dans les statistiques. Tous les ordres de départ qui visent à faire quitter le territoire une personne qui vit illégalement en Europe seront dorénavant enregistrés dans une base de données de l'UE.

Cela permettra à chaque État membre de consulter ces informations pour éviter que la personne ne se réinstalle dans un autre pays de l'UE. Ces ordres de départ seront dorénavant automatiquement délivrés dans tous les cas, par exemple lorsque quelqu'un qui a demandé l'asile n'est pas accepté.

Cependant, cette automatisation augmente le risque de déportations injustifiées, car certains individus pourraient avoir droit à un titre de séjour pour d'autres raisons. Les personnes qui représentent un risque pour la sécurité peuvent être détenues plus longtemps que la période maximale de deux ans, mais il n'est pas clair ce que cela signifie. Il faudra que les juges décident tous les trois mois si la détention doit être prolongée.

Une nouvelle et très controversée disposition de la réglementation est la possibilité d'ouvrir des centres de retour dans des pays hors de l'UE. Les organisations de droits de l'homme critiquent ce terme de 'centre de retour', qui selon elles a été choisi pour son son plus doux, mais qui cache toujours la réalité d'une forme de prison où les personnes sont détenues.

Plusieurs États membres de l'UE ont déjà essayé d'ouvrir des centres de retour, comme la Danemark qui a fait des accords avec le Rwanda et l'Italie qui a construit un centre de détention en Albanie. Cependant, ces centres n'ont jamais pu accueillir de migrants en raison de la législation existante qui oblige les tribunaux à annuler les déportations. La nouvelle réglementation pourrait changer cela.

Les activistes des droits de l'homme protestent contre le centre de détention en Albanie, qui est considéré comme un exemple de la politique de retour controversée de l'Italie. Les garanties pour les droits de l'homme sont incorporées dans la réglementation, comme la possibilité de construire des centres de retour uniquement dans des pays qui respectent les droits de l'homme et la présence d'une autorité de contrôle.

Cependant, les organisations de droits de l'homme sont sceptiques quant à la capacité de contrôle de ces centres. Ils craignent que ces centres deviennent des lieux où les personnes sont déposées sans soin, comme cela se produit déjà aux États-Unis. La réglementation réduit également les possibilités de recours contre un ordre de départ, ce qui signifie que les personnes ne disposent pas d'une protection suffisante contre les décisions arbitraires ou incorrectes.

En effet, l'accès effectif à un tribunal est un droit fondamental pour chaque personne, selon les organisations de droits de l'homme





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