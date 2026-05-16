La numérisation des bobines de films : un travail d'archivage crucial

Le texte décrit la numérisation des bobines de films endormies dans un bâtiment qui ressemble à un bunker. Christophe, archiviste, manipule ces bobines avec précaution, en vue d'enregistrer toutes les informations sur le négatif. Il y a quatre étapes à suivre : numérisation, restauration, étalonnage et son. Seulement 6% de la collection de la cinémathèque royale de Belgique est numérisée, et il faudra près d'une centaine d'années pour numériser toutes les archives. Les cinémas n'utilisent plus de projecteurs adaptés pour les bobines, ce qui justifie l'importance de ce travail d'archivage.

Le bâtiment ressemble à une sorte de bunker haut de cinq étages. À l'intérieur, on retrouve des rangées de cylindres à n'en plus finir. Des milliers de films endormis depuis des dizaines d'années.

Au dernier étage, Christophe les manipule avec précaution. Il s'agit de la première étape de la numérisation de ces bobines. Le but, ce n'est pas d'avoir une image qu'on peut directement regarder. C'est d'enregistrer toutes les informations qu'il y a sur le négatifUn film représente six bobines de pellicules.

Il faut en tout quatre jours pour pouvoir passer à l'étape suivante, la restauration, l'étalonnage et le son. La plupart des cinémas n'utilisent plus de projecteurs adaptés bobines raison pour laquelle ce travail d'archivage est important, confie Christophe. Seulement 6% de la collection de la cinémathèque royale de Belgique est numérisée et accessible au public. Au rythme actuel de numérisation, il faudra près d'une centaine d'années pour que toutes les archives soient numérisées.

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