Anderlecht traverse une période de turbulences avec des changements de dirigeants et l'incertitude entourant ses futures performances. Le retour potentielle de Romelu Lukaku et les récentes déclarations d'Olivier Renard ravivent les espoirs, mais la stabilité et la performance restent des défis majeurs pour le club.

Lucas Hey est devenu un symbole de la politique de transferts d' Anderlecht , qui tarde à porter ses fruits. Le club n'a toujours pas trouvé la paix. Entre un nouveau président, un directeur sportif qui suscite des critiques et le retour attendu d'une ancienne légende locale, la stabilité mauve est encore un lointain horizon. \Wouter Vandenhaute n'est plus là et ce changement libère visiblement les discours.

Sans qu'il y ait une relation directe avec le récent départ du président, la trêve internationale et les deux victoires des Diables Rouges ont permis de parler plus ouvertement au Lotto Park, à l'occasion de la réception de Genk. Olivier Renard, casquette sur la tête, comme contaminé par les habitudes américaines après son passage à la direction sportive du CF Montréal, a tenu une plaidoirie plus qu'une simple interview. \Depuis le débâcle européen – élimination en Europa League contre Häcken puis en Conference League face à l'AEK Athènes –, le directeur sportif a joué la carte de la causticité, oscillating entre « je laisse les autres critiquer » et « si Anderlecht vend un joueur pour un certain montant, c’est de la chance, si d’autres le font, c’est un coup de génie ». Entre ces bravades, Renard laisse transparaître le fil conducteur de ses deux premiers marchés dans la cellule sportive bruxelloise : « parce que l'effectif était assez âgé, on a voulu changer de fusil d'épaule » pour renouveler une organisation qui n'a cessé de changer depuis son arrivée à la tête du club. S'il a « libéré de l’espace dans l’agenda pour ce magnifique club », c’est bien pour changer les choses en profondeur. Et s’il se dit ému de « constater combien de personnes sont prêtes à nous aider », c’est pour rappeler à qui veut bien l’entendre que malgré la perspective d'une neuvième saison consécutive sans trophée, Anderlecht compte toujours sur la scène nationale. \A l'époque où il fallait éteindre l'incendie d'une saison sans Coupe d'Europe officialisée au printemps 2019, à la suite de play-offs catastrophiques, Marc Coucke avait fait appel à Vincent Kompany. Dans un rôle flou, d'abord, de joueur-entraîneur-inspirateur philosophique, avant de devenir un entraîneur plus classique au début de la saison 2020-2021. En 2022, il avait quitté ses fonctions. Dès lors, Vincent Kompany, qui est maintenant à la tête du Bayern de Munich, est devenu trop haut pour pouvoir consacrer du temps à Anderlecht. Cela n'a pas empêché les rapprochements entre Marc Coucke et une autre figure majeure de l'imaginaire collectif des supporters mauves. \Dans les tribunes avant le coup d'envoi contre Genk, la casquette d'Olivier Renard a frôlé celle de Romelu Lukaku à l'occasion d'une accolade. Présent en Belgique pour sa réadaptation après une blessure à la cuisse survenue en août, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'a pas manqué l'occasion de soutenir son club formateur. Et cela a relancé les rumeurs. A la fin de son contrat avec Naples, Lukaku a l’intention de revenir pour agir sur le terrain plutôt que dans les bureaux. « C’est mon club de cœur, ça fait du mal qu’ils soient dans cette situation. L’essentiel, c’est qu’il y ait la paix en interne. Quand ce sera le cas, ça descendra sur les joueurs et ils pourront être performants. », a-t-il déclaré. Bien plus que d’un simple employé, « Big Rom » pourrait devenir actionnaire du club où il a débuté sa carrière professionnelle. Inner Circle on se demande si, sous un certain angle, il deviendrait le directeur sportif, mais on a ici beaucoup de spéculations, et dès lors on parlerait d’un impact stratégique beaucoup plus important qu’un simple retour par le terrain. \ Anderlecht est conscient de l'opportunité unique de se réconcilier avec ses supporters tout en augmentant la valeur sportive et médiatique de sa marque. Inther sections, ce ne serait que le début pour lui et le club. \Pour parvenir à cette fameuse paix intérieure dont parle Lukaku, il reste encore moins de deux ans. Le travail est colossal, au terme d'un marché une nouvelle fois chamboulé par les luttes de pouvoir au sein des bureaux de la capitale. Au terme de son deuxième grand marché, Olivier Renard ne s'est probablement pas fait que des amis parmi ses associés, le directeur sportif ayant trop souvent joué seul à l'heure de choisir les recrues à offrir à Besnik Hasi. La cellule de scouting, en grande partie redessinée par Peter Verbeke lors de son passage éphémère à la tête de la destinée sportive du club, vit plutôt mal d'être mise de côté





