La Passerelle de Caster ouvre ses portes : une prouesse architecturale unique au Benelux

La passerelle de Caster, reliant Bassenge et Visé, ouvre ce samedi et offre une vue imprenable sur le canal Albert et la montagne Saint-Pierre. Un droit d'entrée de 3 euros est demandé pour financer la protection environnementale du site.

La passerelle de Caster, une prouesse architecturale unique au Benelux , ouvre ses portes ce samedi aux promeneurs. S'étendant sur 90 mètres de long et culminant à 55 mètres de hauteur, cette structure impressionnante est soutenue par un seul câble porteur reliant deux pylônes subtilement intégrés au paysage environnant.

Elle offre une vue panoramique spectaculaire sur le canal Albert, la montagne Saint-Pierre et les paysages transfrontaliers qu'elle surplombe. Ce projet ambitieux, conçu par le renommé bureau d'architecture Servais & Partners, relie les communes belges de Bassenge et de Visé, tout en étant idéalement située à proximité immédiate de la Flandre et des Pays-Bas, créant ainsi un point de convergence pour plusieurs régions.

La construction de cette passerelle a débuté en mars 2025, après une phase de conception initiée en 2022, et a nécessité une collaboration étroite entre six communes issues de trois pays différents, témoignant d'une volonté commune de valoriser le patrimoine naturel et touristique de la région. L'objectif est de faire de cette passerelle bien plus qu'un simple ouvrage d'art : un véritable catalyseur de développement local et une attraction touristique majeure.

L'originalité de la passerelle de Caster ne réside pas uniquement dans son design audacieux et sa situation géographique privilégiée, mais également dans sa conception globale, pensée comme un élément central d'un réseau de promenades repensé pour mettre en valeur la richesse de la région. Selon Ernur Kolak, président de l’ASBL Vialta, gestionnaire de la passerelle, 'De par sa conception, unique dans le Benelux, cet ouvrage va attirer du monde. Nous avons l’ambition d’en faire une attraction touristique de grande ampleur'.

Quatre nouveaux circuits de randonnée seront proposés aux visiteurs, leur permettant de découvrir les paysages variés et les sites d'intérêt de la région sous un angle nouveau. Bart Vandermeeren, coordinateur du parc frontalier Geer & Meuse, souligne l'importance de cette approche intégrée : 'Ce n’est pas seulement un ouvrage d’art, c’est une manière de découvrir toute la région au travers de randonnées qui lui sont liées'.

L'ouverture de la passerelle s'accompagne donc d'une offre touristique enrichie, visant à attirer un public diversifié et à encourager la découverte du patrimoine naturel et culturel de la région frontalière. L'investissement dans ces nouveaux circuits de randonnée témoigne d'une volonté de proposer une expérience complète et immersive aux visiteurs. L'annonce d'un droit de passage de 3 euros pour accéder à la passerelle a suscité des réactions contrastées au sein de la population.

Si certains saluent l'initiative comme un moyen de financer la protection environnementale du site, d'autres s'indignent de devoir payer pour profiter de la nature. Les porteurs du projet défendent ce modèle inédit en Belgique, expliquant que les recettes générées seront directement affectées au financement de mesures de protection environnementale, en partenariat avec des associations reconnues telles que Natagora, Natuurpunt et Natuur Monumentum.

Ernur Kolak précise : 'Les recettes servent directement à financer la protection environnementale du site, en partenariat avec Natagora, Natuurpunt et Natuur Monumentum. Les parkings aux abords, eux, sont gratuits'. Afin de préserver la biodiversité fragile de la montagne Saint-Pierre et d'assurer une expérience de qualité aux visiteurs, la jauge quotidienne est pour l'instant limitée à 1000 personnes. La réservation en ligne est donc fortement conseillée pour garantir l'accès à la passerelle et éviter toute déception.

Cette approche responsable témoigne d'une volonté de concilier développement touristique et préservation de l'environnement, assurant ainsi la pérennité de ce site exceptionnel pour les générations futures





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