Après rénovation, la piscine de Montignies-sur-Sambre rouvre à Charleroi pour favoriser l'apprentissage de la natation dans les écoles primaires et soutenir les clubs sportifs locaux.

La municipalité de Charleroi réaffirme son engagement envers la sécurité aquatique des jeunes habitants avec la réouverture officielle de la piscine de Montignies-sur-Sambre, située au stade Yernaux, ce mercredi. Cette infrastructure, qui a subi une rénovation complète, vise à combler le manque chronique de bassins de natation dans la région et à garantir l'accès aux cours obligatoires pour les élèves de cinquième et sixième années primaires. L'échevin des Sports et des Équipements sportifs, Karim Chaïbaï, a souligné que cette ouverture s'inscrit dans une mission éducative et sociale majeure pour la ville, permettant à un maximum d'élèves carolos d'apprendre à nager dans des conditions optimales.

Une réponse au manque d'infrastructures sportives

Depuis de nombreuses années, de nombreuses piscines ont fermé leurs portes, considérées comme des gouffres financiers en raison d'entretiens particulièrement coûteux. Face à cette désertification des communes, la Ville de Charleroi a choisi de ne pas suivre le mouvement et a décidé de rénover l'installaion de Montignies-sur-Sambre pour en faire un outil pédagogique essentiel. Cette piscine vient compléter l'offre actuelle composée par l'Helios, la piscine de Courcelles, et le centre de délassement de Loverval en été. Une quatrième structure, la piscine de Mont-sur-Marchienne, devrait également rejoindre ce réseau dès 2027, bien que les travaux prennent plus de temps que prévu initialement.

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Des obligations légales pour l'éducation primaire

En l'absence de suffisamment de bassins de natation disponibles, la Ville de Charleroi a voulu honorer ses obligations légales de proposer des cours de natation à tous les élèves de cinquième et sixième primaires. Ce cours figure désormais dans leur programme scolaire, et la piscine Hélios a dû compenser le manque temporaire de capacités d'accueil. L'échevin des Enseignements, Julie Patte, et l'échevin des Bâtiments, Mahmut Dogru, étaient présents lors de l'inauguration aux côtés du bourgmestre Thomas Dermine. La réouverture de la piscine Yernaux permet désormais de désengorger les autres sites et d'assurer une répartition plus équitable de l'offre éducative sur le territoire communal.

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Spécialisation pédagogique et insertion professionnelle

La piscine du stade Yernaux va voir sa fréquentation augmenter significativement grâce à sa nouvelle spécialisation pour les écoles et les clubs sportifs. Cette structure va vraiment constituer un outil pédagogique essentiel pour l'apprentissage de la natation, une absolue nécessité via l'école pour garantir la sécurité des enfants. D'autant plus dans une ville comme Charleroi où toutes les familles n'ont pas les moyens d'offrir des cours particuliers à leurs enfants. Les étudiants de la Helha, notamment ceux des options kinésithérapie ou ergothérapie, utiliseront également la piscine en dehors des plages horaires réservées aux plus petits, favorisant ainsi une synergie entre formation professionnelle et infrastructure publique.

Enjeux financiers et soutien aux clubs sportifs

Karim Chaïbaï a réitéré que l'accès à la natation ne peut pas être un luxe et que les écoles et clubs attendaient ce moment depuis longtemps. Apprendre à nager reste un droit pour chaque enfant de Charleroi, et cela passe par des piscines de qualité, accessibles et proches de chez soi. Avec la réouverture de la piscine Yernaux, la municipalité franchit une étape importante de son planning de rénovation de ses piscines et réaffirme sa volonté de soutenir durablement les clubs sportifs. Elle poursuit ainsi l'ancrage d'une véritable politique du sport pour toutes et tous, tout en maintenant des emplois locaux, comme les huit emplois soutenus directement par ce type d'investissement public face à la pression financière sur les grandes villes.