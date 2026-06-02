La poète Siel Verhanneman : 'Un nouveau départ aide à supporter le chagrin'

La poète Siel Verhanneman parle ouvertement de sa perte et de son chagrin. Elle a perdu son père et sa sœur à un jeune âge. Elle a commencé à écrire pour essayer de faire face à son chagrin. Elle a découvert que la poésie était une manière de donner un sens à ses émotions. Elle a également découvert que la poésie était une manière de partager ses émotions avec les autres.

La poète Siel Verhanneman regarde différemment la douleur après la perte de son père et de sa sœur : 'Un nouveau départ aide à supporter le chagrin'.

La poète Siel Verhanneman est connue pour ses poèmes qui traitent de la douleur et de la perte. Dans son livre 'Touché', elle écrit : 'Un nouveau départ aide à supporter le chagrin de la perte'. La perte de son père et de sa sœur a été une source d'inspiration pour son travail. Elle a commencé à écrire pour essayer de donner un sens à ses émotions.

'J'ai commencé à écrire pour essayer de faire face à mon chagrin. Mais aussi pour donner à ce type de chagrin l'attention qu'il mérite.





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