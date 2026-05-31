La polémique autour de l'attribution de logements sociaux à Anderlecht met sous pression le gouvernement bruxellois

La polémique autour de l'attribution de logements sociaux à Anderlecht a pris une nouvelle ampleur cette semaine après la diffusion d'un documentaire de la VRT. Des messages WhatsApp alimenteraient les soupçons et contrediraient les déclarations de Lotfi Mostefa.

Une polémique autour de l'attribution de logements sociaux à Anderlecht met sous pression le gouvernement bruxellois . Des messages WhatsApp révélés cette semaine alimentent les soupçons de clientélisme visant Lotfi Mostefa, tandis que les libéraux flamands réclament une commission d'enquête parlementaire .

Lotfi Mostefa, échevin à Anderlecht et président du Foyer anderlechtois, est visé par des soupçons de clientélisme. Il lui est reproché d'avoir conditionné l'attribution de logements sociaux à des services rendus. Des accusations qu'il rejette fermement depuis quelques semaines déjà. La polémique a pris une nouvelle ampleur cette semaine après la diffusion d'un documentaire de la VRT.

Des messages WhatsApp alimenteraient les soupçons et contrediraient les déclarations de Lotfi Mostefa. Ces révélations ont provoqué de vives réactions au sein de la classe politique bruxelloise. Face à ces éléments, le parti Anders demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Le parti va plus loin en menaçant de quitter le gouvernement bruxellois si cette demande n'aboutit pas.

Cette position pourrait fragiliser une majorité qui a déjà mis de longs mois à voir le jour. Interrogé sur le risque de faire tomber le gouvernement, Frédéric De Gucht assume pleinement cette éventualité. L'affaire pourrait donc rapidement dépasser le cadre communal et devenir un enjeu majeur pour la stabilité politique de la Région bruxelloise





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