La police belge et les manifestations : une approche commune pour tous les âges

La police belge utilise la même approche pour gérer les manifestations, quel que soit l'âge des manifestants. La première approche est toujours le dialogue, et si cela ne fonctionne pas, les forces de l'ordre utilisent progressivement des moyens de force pour éviter les affrontements. Cependant, lors de manifestations où des mineurs sont présents, la police est plus prudente et utilise des moyens de force plus limités.

La police belge est-elle préparée à gérer les manifestations où des mineurs sont présents ? Selon Nikki Janssens, coordonnatrice générale de la police scolaire de la province de Limbourg, la police utilise toujours la même approche pour gérer les manifestations, quel que soit l'âge des manifestants.

La première approche est toujours le dialogue, et si cela ne fonctionne pas, les forces de l'ordre utilisent progressivement des moyens de force pour éviter les affrontements. Cependant, lors de manifestations où des mineurs sont présents, la police est plus prudente et utilise des moyens de force plus limités. Selon Janssens, la police ne peut pas toujours faire la distinction entre les manifestants qui sont pour ou contre la police, surtout lorsqu'il s'agit de grandes manifestations.

La police doit souvent agir rapidement pour éviter les affrontements, et cela signifie que les mineurs ne sont pas toujours traités différemment que les adultes. Cependant, lorsqu'un mineur est arrêté, il bénéficie d'une protection spéciale, notamment le droit à être assisté par un avocat et à être placé dans une cellule spéciale





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