La police de la navigation, un monde régi par de nombreuses règles

Emilie Dupuis accompagne la police de la navigation pour découvrir une facette méconnue du travail des forces de l'ordre. Elle rejoint l'équipe de la police fédérale à Liège et embarque avec les inspecteurs Dany, Didier et Damien pour procéder à un contrôle de pêcheurs sur la Meuse.

Dans le cadre de l'émission 'En route avec la police', Emilie Dupuis accompagne la police de la navigation pour découvrir une facette méconnue du travail des forces de l'ordre.

Elle rejoint l'équipe de la police fédérale à Liège et embarque avec les inspecteurs Dany, Didier et Damien pour procéder à un contrôle de pêcheurs sur la Meuse. Les vérifications confirment que les pêcheurs sont en ordre de permis, mais la conversation s'oriente vers les règles concernant les captures et les prix des permis de pêche.

Le prix du permis dépend de nombreux critères, notamment la manière dont le pêcheur se positionne par rapport à l'eau, et même le simple fait d'avoir les pieds dans l'eau peut modifier le tarif





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