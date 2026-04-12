La politique belge en voyage : Chine, Liban et une ministre sans compétences à Bruxelles

Retour sur les événements marquants de la semaine politique belge, avec des voyages à l'étranger, des situations insolites et des interrogations sur la composition du gouvernement bruxellois.

Comme chaque dimanche, avec notre journaliste Loïc Parmentier, la rubrique politique prend des allures de guide touristique. Et cette semaine, il fallait clairement avoir son passeport à portée de main. Parlement fédéral en vacances, ambiance de Pâques oblige, la politique belge s’est cette semaine racontée comme un carnet de voyage. Avec ses escales lointaines, ses séquences plus légères et, comme souvent, une bonne dose d’absurde bien de chez nous.

Premier arrêt, la Chine, où Georges-Louis Bouchez s’est rendu à l’invitation des autorités. Le président du Mouvement Réformateur y dit être allé pour voir la réalité sur place, mais aussi pour nouer des contacts. Au programme de ce déplacement : Pékin, Shenzhen, un centre d’innovation robotique, des usines de voitures électriques, mais aussi des rencontres politiques, notamment avec un haut responsable du Parti communiste chinois. Une visite qui donne lieu à un contraste savamment entretenu, celui d’un président libéral belge en immersion au pays des rouges. Georges-Louis Bouchez n’a d’ailleurs pas manqué de filer la comparaison jusqu’à la politique intérieure. Il a souligné que sur le plan économique, ils acceptent l’économie de marché et sont même totalement convertis. Il a également critiqué les marxistes belges, les invitant à « faire un peu évoluer leur doctrine sur leur grand frère ». Cap ensuite sur le Liban pour Maxime Prévot. Changement total de décor, et surtout de ton. Sur place, le ministre a visité un centre de la Croix-Rouge dans un stade de football, rencontré le président libanais et promis quelques millions d’euros d’aide supplémentaire. Au-delà de la séquence diplomatique, c’est surtout la réalité du terrain qu’il dit avoir touchée du doigt à Beyrouth. Maxime Prévot a mentionné qu’ils étaient à quelques centaines de mètres des tirs. Les vacances du Premier ministre Bart De Wever se sont elles aussi invitées dans la séquence, loin des déplacements officiels et des enjeux diplomatiques. Au Parc royal, l’ambiance est plus calme, presque anodine. Une image retient l’attention : celle du Premier ministre promenant son chat en poussette. Une scène inattendue, presque incongrue, qui tranche avec le reste de l’actualité politique. La semaine a aussi été marquée par une situation particulière à Bruxelles. Au sein du gouvernement francophone bruxellois, Audrey Henry, bien que portant le titre de ministre, n'a pas encore de compétences précises. Elle dispose d’un cabinet, de collaborateurs et d’un budget. Cette situation inhabituelle suscite des interrogations, y compris au sein de la majorité. Boris Dilliès, le Ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, reconnaît un certain flou, admettant que « Madame Henry est un peu vide de compétence, si je puis dire ». Pour l’heure, la répartition des compétences doit encore être finalisée. L’exécutif évoque un ajustement « prochain », tout en rappelant que le gouvernement est en place depuis peu. Cette situation illustre la complexité des équilibres politiques bruxellois. La semaine politique belge, une semaine riche en événements et en contrastes. Des voyages à l'étranger, des enjeux locaux et des situations insolites ont rythmé l'actualité





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politique Belge Georges-Louis Bouchez Chine Maxime Prévot Liban Audrey Henry Bruxelles Bart De Wever

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Retour réussi pour la mission Artémis II : Houston, nous avons un retour !La capsule Orion, transportant les astronautes de la mission Artémis II, a effectué un retour réussi sur Terre après un périple historique. La mission marque une étape importante dans le programme de retour des humains sur la Lune et ouvre la voie à de futures missions vers Mars. La NASA célèbre ce succès majeur tout en préparant les prochaines étapes de l'exploration spatiale.

Read more »

Négociations tendues au Pakistan : États-Unis et Iran face à face, avec le Liban en toile de fondUne délégation américaine, menée par JD Vance et comprenant Jared Kushner, est arrivée à Islamabad pour des négociations cruciales avec l'Iran, précédée par l'influent président du Parlement iranien. Les pourparlers, placés sous haute sécurité, sont précédés d'avertissements et de conditions, notamment un cessez-le-feu au Liban et le déblocage des actifs iraniens. La situation est d'autant plus tendue que les attaques au Liban continuent, avec des pourparlers prévus entre le Liban et Israël à Washington, malgré la résistance du Hezbollah.

Read more »

Israël mène des frappes au Liban : au moins trois morts et tensions persistantesDes frappes aériennes israéliennes ont touché le sud du Liban samedi matin, faisant au moins trois morts. L'armée israélienne confirme vérifier les informations. Simultanément, elle annonce avoir déjoué des attaques du Hezbollah et ciblé des combattants après des tirs de roquettes. Les États-Unis prévoient des pourparlers pour un cessez-le-feu, mais Israël semble réticent à négocier avec le Hezbollah.

Read more »

Attaque au Liban : l'escalade des tensions inquiète et ravive le deuilUne frappe dans le sud du Liban, sur fond de tensions accrues avec Israël, suscite l'inquiétude et ravive la douleur des familles. L'attaque de Nabatiyé met en lumière la fragilité des infrastructures et la nécessité d'une protection accrue des civils. La communauté internationale appelle au respect du droit international humanitaire et à une désescalade urgente.

Read more »

Escalade de la violence au Liban: Frappes meurtrières, divisions politiques et négociations incertainesLe sud du Liban est en proie à une nouvelle escalade de la violence avec des frappes israéliennes meurtrières et des tensions persistantes sur les négociations de paix. Le Hezbollah rejette les pourparlers directs tandis que les États-Unis tentent de médiatiser une trêve.

Read more »

Arnaques en ligne : des robes et gilets 'artisans' qui viennent de Chine, comment s'en prémunir ?Une consommatrice témoigne de sa déception après avoir acheté des vêtements présentés comme artisanaux, mais provenant en réalité de Chine. L'article aborde le phénomène du dropshipping, les techniques employées pour berner les clients, et les conseils pour se protéger face à ces arnaques en ligne.

Read more »