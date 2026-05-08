La Pologne signe un prêt de défense historique de 43,7 milliards d'euros avec l'UE

La Pologne devient le premier pays de l'UE à souscrire à un prêt de défense de 43,7 milliards d'euros dans le cadre du programme SAFE, visant à renforcer ses capacités militaires et sa sécurité frontalière. Cette initiative, lancée en 2025, marque un tournant dans la politique de défense européenne.

La Pologne signe en premier dans l'UE un prêt de défense de 43,7 milliards d'euros : « Un tournant dans notre histoire ». La Pologne a conclu un accord avec l'Union européenne pour un prêt de défense de 43,7 milliards d'euros.

Ce financement vise à renforcer les capacités militaires du pays, notamment avec des systèmes anti-drones, de la défense aérienne et une sécurité accrue aux frontières. La Pologne est le premier pays à souscrire à ce prêt spécial de l'UE. L'Union européenne a lancé le programme SAFE en 2025, en réponse à la guerre en Ukraine, pour offrir aux États membres des prêts à taux avantageux destinés aux investissements dans la défense.

Cette initiative vise à renforcer les capacités de défense européennes et à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs non européens. La Pologne est le premier des 19 États membres intéressés à souscrire à ce prêt, pour un montant de 43,7 milliards d'euros. La Lituanie devrait être le prochain pays à bénéficier d'un accord similaire. La Belgique a également souscrit à ce prêt et peut emprunter jusqu'à environ 8,34 milliards d'euros.

La Pologne entend utiliser ces prêts SAFE pour développer rapidement son industrie de la défense et sa protection frontalière. Les fonds seront notamment affectés au programme East Shield, qui vise à renforcer la frontière orientale du pays avec des ouvrages de défense, des capteurs et des infrastructures militaires, ainsi qu'avec des véhicules blindés et une production accrue de munitions. Plusieurs entreprises polonaises de défense bénéficieront de nouvelles commandes via SAFE.

Par exemple, MESKO produit des munitions et des systèmes de missiles comme le système de défense aérienne Piorun. D'autres entreprises, comme Dezamet, spécialisée dans les munitions d'artillerie et de mortier, et Fabryka Broni Łucznik, qui fabrique notamment les fusils Grot et Beryl ainsi que les pistolets VIS 100, recevront également de nouvelles commandes.

« C'est un tournant dans l'histoire de la Pologne et de l'Union européenne », a déclaré le Premier ministre Donald Tusk lors de la cérémonie de signature aujourd'hui. « Ce montant colossal sera directement investi dans la sécurité de la Pologne, son industrie de l'armement, les entreprises collaborant avec le secteur de la défense et dans nos capacités technologiques.

» Cette décision a suscité des critiques de la part du président nationaliste du pays, Karol Nawrocki, qui s'oppose à ce que la Pologne contracte de grands prêts européens pour la défense. Il craint une augmentation de la dépendance à l'égard des dettes et une influence accrue de Bruxelles sur les choix de sécurité nationale.

La Pologne est devenue le plus grand investisseur en défense de l'Europe en proportion de son économie et prévoit de consacrer 4,8 % de son PIB à la défense en 2026. Le pays a passé de grandes commandes de chars, d'artillerie et de systèmes de défense aérienne, tout en cherchant à étendre sa production nationale en collaboration avec des fabricants étrangers





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