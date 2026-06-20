La poule D de la Coupe du monde 2026 livre ses premiers verdicts

Les États-Unis ont déjà assuré leur place en tête de la poule D, tandis que le Paraguay et l'Australie se disputent la deuxième place. Les Diables Rouges ont une vision plus claire de leur parcours théorique, mais leur suite est incertaine en cas de troisième place.

La poule D de la Coupe du monde 2026 a déjà livré bon nombre de ses verdicts après deux des trois journées. Vainqueurs de leurs deux premières rencontres, les États-Unis termineront forcément en tête.

De leur côté, le Paraguay et l'Australie comptent trois points et se disputeront donc la deuxième place le vendredi 26 juin prochain, au grand dam de la Turquie. Pensionnaires de la poule G, les Diables Rouges y voient donc plus clair quant à leur parcours théorique. En cas de première place, les hommes d'en huitièmes de finale.

Le leader de la poule G et celui du D affrontent en effet un troisième de groupe en seizièmes, avant de potentiellement croiser le fer au tour suivant. Et si les Diables terminent deuxièmes du groupe G, ils joueront le deuxième de la poule D dès les seizièmes de finale. Le Paraguay ou l'Australie serait alors leur opposant. La suite du tournoi reste par contre plus incertaine en cas de troisième place des Diables.

Dans cette configuration, les Belges retrouveraient en seizièmes de finale le premier de la poule B (Canada ou Suisse) ou de la poule I, où figurent la Norvège, la France, le Sénégal et l'Irak





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