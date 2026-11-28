L'Agence spatiale canadienne confirme l'envoi d'une poutine lyophilisée végétalienne vers la Station spatiale internationale pour l'astronaute Joshua Kutryk fin novembre.

L'Agence spatiale canadienne a annoncé vendredi le lancement d'une mission culinaire unique à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Une version spécialement adaptée de la poutine, emblème gastronomique du Québec, embarquera vers l'espace pour l'astronaute canadien Joshua Kutryk. Ce plat traditionnel, composé de frites, de fromage et de sauce, sera offert sous forme lyophilisée pour répondre aux exigences techniques du vol spatial.

Détails techniques et calendrier du lancement

Le lancement de ce vaisseau cargo est officiellement prévu le 29 novembre depuis la base de Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis. L'engin spatial doit ensuite s'amarrer à la Station spatiale internationale le 1er décembre prochain. Cette opération logistique minutieuse vise à garantir que la nourriture conserve ses qualités nutritives et gustatives après la lyophilisation, un processus crucial pour les missions de longue durée dans le vide spatial.

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Une recette végétalienne adaptée par le chef Yves Lowe

Pour cette occasion exceptionnelle, la recette traditionnelle de la poutine a été entièrement repensée pour devenir végétalienne. Le chef Yves Lowe, également cuisinier de l'équipe de hockey sur glace des Canadiens de Montréal, a conçu ce plat sans viande ni produits laitiers. Cette modification vise principalement à accélérer le processus d'expédition auprès de la Nasa, comme l'explique l'Agence spatiale canadienne dans son communiqué officiel. Yves Lowe a confirmé sur son compte Instagram qu'il avait imaginé Joshua Kutryk savourant ce repas pour lui rappeler le goût de la maison.

Partage avec l'équipage de la mission Crew-13

Joshua Kutryk ne sera pas le seul bénéficiaire de ce mets atypique. Il est prévu qu'il partage cette première poutine de l'espace avec ses coéquipiers de la mission Crew-13. L'astronaute canadien a rejoint la station spatiale le 1er octobre dernier. Depuis son départ, sa vie personnelle a également connu un tournant marquant avec la naissance de sa fille. Cette mission spatiale représente donc un moment charnière, alliant technologie de pointe et tradition culinaire québécoise.

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Retour sur Terre et suite de la mission

L'avenir de Joshua Kutryk et de l'équipage de la mission Crew-13 reste lié à des échéances précises établies par les agences spatiales. Le Canadien devrait revenir sur Terre aux alentours du mois de mars 2027. Durant cette période, il poursuivra ses expériences scientifiques et ses activités d'entretien à bord de l'ISS. L'envoi de cette poutine symbolise l'importance croissante accordée au bien-être psychologique des astronautes par les agences spatiales.

Impact symbolique de la gastronomie québécoise

Cette initiative marque une étape significative pour la représentation culturelle du Québec dans le programme spatial international. En intégrant un plat aussi populaire que la poutine dans le menu des astronautes, l'Agence spatiale canadienne souligne le lien fort entre la terre et l'espace. La collaboration avec le chef Yves Lowe illustre également l'innovation culinaire qui accompagne désormais les progrès technologiques du space travel.