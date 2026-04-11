La princesse Anne, membre de la famille royale britannique, est connue pour son sens du devoir et son engagement. Cet article explore son rôle de citoyenne responsable, notamment à travers un incident impliquant son chien, et revient sur d'autres épisodes marquants de sa vie.

Au sein de la famille royale britannique, la princesse Anne est souvent perçue comme un pilier de rigueur et d'engagement, une figure emblématique du sens du devoir. Son emploi du temps, toujours chargé, témoigne d'une activité incessante, ce qui lui vaut souvent d'être présentée comme l'un des membres les plus assidus du clan Windsor.

Thomas de Bergeyck, expert en monarchies, souligne son impressionnante productivité: « Rien que durant l’année 2021, on lui a compté autant d’engagements que de jours dans l’année ». Cette dévotion au travail et à la représentation de la Couronne, cependant, ne la soustrait pas aux responsabilités citoyennes, comme le rappelle également de Bergeyck: « elle n’en est pas moins une citoyenne, pénalement responsable ». Cette dualité, entre son statut royal et ses devoirs civiques, se manifeste de manière flagrante dans certains épisodes marquants de sa vie, qui mettent en lumière sa détermination et son sens aigu des responsabilités.\En 2002, un incident impliquant son bull terrier fit basculer l'image de la princesse Anne dans une dimension inédite. Le chien, lors d'une promenade dans un parc de Windsor, attaqua deux enfants. L'affaire prit une tournure remarquable lorsque la princesse fut convoquée devant un tribunal. Une telle situation, qui impliquait un membre de la famille royale, constituait une exception notable. Loin de contester les faits, la princesse Anne fit preuve d'une attitude exemplaire. Thomas de Bergeyck précise: « elle ne conteste rien, elle plaide coupable immédiatement ». Cette prompte reconnaissance de sa responsabilité facilita grandement le déroulement de la procédure. Le verdict fut sans équivoque : une amende de 500 livres et l'obligation de renforcer le contrôle de son chien. Cet événement créa une scène pour le moins inhabituelle, comme le résume le spécialiste : « imaginez le juge qui doit sermonner la fille de la reine d’Angleterre dans un tribunal ». Cette image contraste fortement avec l'opulence et la solennité généralement associées à la monarchie britannique.\Au-delà de l’anecdote, cette affaire marque un tournant significatif dans l'histoire récente de la monarchie britannique. Thomas de Bergeyck souligne l'importance de cet événement : « C’est la première fois qu’un membre senior de la famille royale reconnaît officiellement une faute pénale devant un juge ». Cette reconnaissance de la justice et de ses obligations citoyennes est d'autant plus importante que, contrairement au souverain qui bénéficie d'une immunité juridique, la princesse Anne reste justiciable au même titre que n'importe quel citoyen. Ce point crucial souligne son statut singulier au sein de la famille royale. « Anne n’a jamais cherché à se cacher derrière son rang », insiste encore le spécialiste, mettant en avant son respect pour la loi et son engagement envers les valeurs républicaines. Son sang-froid légendaire, que l'on retrouve dans cet épisode, s'était déjà manifesté par le passé. En 1974, la princesse Anne a déjoué une tentative d'enlèvement en plein Londres. Face à son agresseur armé, elle a fait preuve d'un courage exemplaire, refusant de sortir de la voiture et lançant une réplique devenue célèbre : « Not bloody likely ! ». Thomas de Bergeyck résume la scène avec précision : « Pas question. Pas aujourd’hui. Pas avec moi. » L'homme fut finalement maîtrisé par des passants. Dès le lendemain, la princesse Anne reprit ses engagements officiels, conformément à sa réputation d'inflexibilité. L'histoire royale de Thomas de Bergeyck est à retrouver chaque samedi sur bel RTL, et en podcast à tout moment





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