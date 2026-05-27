La princesse Elisabeth diplômée de Harvard en présence du roi et de la reine

La princesse Elisabeth de Belgique obtient son diplôme de la Harvard Kennedy School. Retour sur son parcours académique aux États-Unis et les moments marquants de sa vie étudiante, entre discrétion et engagements.

La princesse Elisabeth de Belgique s'apprête à obtentionner son diplôme de la Harvard Kennedy School aux États-Unis, marquant une étape importante dans son parcours académique.

La cérémonie de remise des diplômes se tiendra jeudi sur le campus américain en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, arrivés sur place pour soutenir leur fille. Les souverains avaient rejoint les États-Unis dès mardi afin de participer aux festivités entourant cet événement. Pendant deux ans, la future reine des Belges a suivi un programme exigeant au sein de cette prestigieuse institution, tout en cherchant à vivre une expérience étudiante aussi normale que possible.

Des témoignages recueillis sur place soulignent sa grande simplicité et son engagement, notamment dans son rôle d'assistante d'enseignement pour un cours sur la Chine et le monde. Ses camarades de promotion décrivent une personne abordable, serviable et discrète, qui a su se fondre dans la masse étudiante pendant longtemps avant que son identité ne soit révélée.

La reine Mathilde a d'ailleurs été aperçue mercredi sur le campus, où elle a salué la presse et exprimé son impatience de vivre ces moments importants aux côtés de sa fille. Cette graduation clôt un chapitre majeur de la formation de l'héritière du trône belge, qui poursuivra probablement ses engagements publics et ses préparations en vue de ses futures fonctions royales.

Par ailleurs, le Palais royal de Bruxelles a annoncé sa réouverture au public du 3 juillet au 16 août après trois ans de fermeture pour rénovation, offrant aux citoyens une occasion de redécouvrir ce symbole de la monarchie belge





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Princesse Elisabeth Harvard Diplôme Roi Philippe Reine Mathilde Monarchie Belge Harvard Kennedy School

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maria Zaitseva et Lionel Martin en finale du Concours Reine ElisabethMaria Zaitseva et Lionel Martin ont joué l'imposé de la compositrice américaine et chinoise Fang Man lors de la première journée de finale du Concours Reine Elisabeth.

Read more »

La princesse Elisabeth diplômée de Harvard : Une reine aux multiples compétencesLa princesse héritière de Belgique, Elisabeth, vient d'obtenir son master en politiques publiques de la Harvard Kennedy School. Elle devient ainsi la membre de la famille royale belge la plus diplômée de l'histoire. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Read more »

La princesse Elisabeth va être diplômée : voici à quoi ressemblait son quotidien à HarvardLa princesse Elisabeth s’apprête à recevoir son diplôme à la Harvard Kennedy School, entourée de ses parents, après deux années d’études loin de la pression médiatique sur le campus américain.

Read more »

Met zonnebril en vastberaden tred: prinses Elisabeth woont awardshow aan vooravond diploma-uitreiking in Harvard bijAan de universiteit van Harvard in de VS heeft kroonprinses Elisabeth de Class of 2026 Awards bijgewoond, een van de vele festiviteiten in de aanloop naar haar diploma-uitreiking. Zelf viel ze niet in de prijzen en ze hield ook geen toespraak, maar dat kon de pret niet bederven.

Read more »