La princesse Élisabeth s'apprête à recevoir son diplôme de Harvard en présence de ses parents, tandis que le prince Laurent et Claire ont été victimes d'une escroquerie. Le procès du drame de Strépy révèle de nouvelles tensions, et la prolifération d'insectes invasifs inquiète. Sur la scène internationale, Donald Trump commet une bourde diplomatique qui affecte les prix du pétrole.

La princesse Élisabeth s'apprête à obtenir son diplôme de l'Université Harvard , une cérémonie qui se tiendra jeudi sur le campus américain en présence de ses parents, le Roi et la Reine.

Après deux années d'études, ceux qui l'ont côtoyée ne tarissent pas d'éloges à son égard, soulignant son sérieux et son humilité. Ce diplôme clôture un important chapitre de sa vie et soulève des questions sur ses projets futurs, qu'il s'agisse de travailler, de voyager ou de poursuivre des études. Parallèlement, le prince Laurent et Claire ont été victimes d'une escroquerie ayant entraîné le vol de plus de 17 000 euros de leur compte en banque.

Autre fait divers marquant, le procès du drame de Strépy voit les déclarations de la mère de Paolo Falzone, responsable de la mort de plusieurs personnes, susciter l'indignation des proches des victimes. La présence croissante d'insectes invasifs dans le pays, comparée à un McDonald's pour leur prolifération rapide, pose également des problèmes environnementaux et sanitaires.

Enfin, sur le plan international, une bourde de Donald Trump, qui a confondu des pays et menacé un allié des États-Unis, a entraîné des sanctions immédiates contre l'Iran et une hausse des prix du pétrole. Ces événements, parmi d'autres, illustrent un actualité dense et variée





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