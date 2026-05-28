La princesse Elisabeth diplômée de Harvard : retour sur son expérience universitaire

La princesse Elisabeth a obtenu son diplôme de l'université Harvard en présence du Roi et de la Reine. Dans une interview, elle est revenue sur son expérience universitaire, ses rencontres marquantes et ses projets pour l'avenir. Elle a également évoqué son besoin de discrétion.

La princesse Elisabeth a officiellement obtenu son diplôme de l'université Harvard , un moment marquant qu'elle a partagé avec ses parents, la reine Mathilde, qui semblait très émue.

Dans une interview accordée à plusieurs médias, l'héritière du trône belge a évoqué son expérience universitaire, son besoin de discrétion, ses rencontres marquantes et ses projets pour l'avenir. La princesse a terminé son master à Harvard après deux années passées aux États-Unis. Elle a également révélé qu'elle réfléchissait à la suite de son parcours, entre travailler, voyager ou continuer des études





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