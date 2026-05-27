La princesse Elisabeth diplômée de Harvard : Une reine aux multiples compétences

La princesse héritière de Belgique, Elisabeth, vient d'obtenir son master en politiques publiques de la Harvard Kennedy School. Elle devient ainsi la membre de la famille royale belge la plus diplômée de l'histoire. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Cela fait deux ans que la princesse Elisabeth arpente les allées de la Kennedy School, l'une des facultés de l' université de Harvard , institution parmi les plus prestigieuses du monde.

Dans cette université américaine située dans à Cambridge (Boston, nord-est des États-Unis), la princesse a suivi un master en politiques publiques. Une formation centrée sur l'analyse, l'économie et le management ; des compétences qui seront très utile pour une future reine : Elle a appris la négociation et le leadership, de quoi lui donner une base et un niveau de connaissance qui la rend capable de comprendre les subtilités de la gouvernance. C'est un diplôme précieux pour une reine.

Si ce n'est quelques camarades de faculté, peu d'étudiants savaient qu'ils côtoyaient la future reine des Belges. Une discrétion qui lui a permis de poursuivre ses études sans trop de pression. Pour ceux qui étaient au courant de son statut particulier, ce fut un honneur de partager des cours avec la princesse : J'ai eu l'opportunité d'avoir un cours de macroéconomie, on était dans la même classe. Je suis arrivé un peu plus tard au programme.

Elle m'a laissé une très belle impression, c'est une travailleuse, très engagé et qui a pris le temps d'écouter le projet sur lequel j'ai travaillé. Ces deux prochains jours, plus de 9000 étudiants recevront leur diplôme. Et ils sont déjà nombreux à arborer leur toge et mortier dans les rues de la cité étudiante. Mais la ville accueille également les proches des futurs diplômés, qui ont été invités pour célébrer cette importante étape de la vie.

Des invités parmi lesquels on retrouve notamment le roi Philippe et la reine Mathilde. Ce mercredi aura lieu la cérémonie de remise des prix de la promotion 2026, qui vise à récompenser les étudiants les plus brillants. Un événement suivi traditionnellement d'un discours d'un(e) ancien(ne) élève. Cette année, c'est Zanny Minton Beddoes - magazine d'actualité réputé couvrant l'actualité économique et politique - qui aura l'honneur de s'adresser aux nouveaux diplômés.

Les diplômés et leurs invités assisteront ensuite à une réception sur le campus de l'université. Mais la grande messe aura lieu ce jeudi, avec la procession académique. La princesse Elisabeth - vêtue de sa toge, son écharpe et son mortier de diplômée - aura l'occasion de déambuler dans les rues de Cambridge avec ses camarades d'amphithéâtre, avant de se rendre au Harvard Yard. C'est là que débuteront les cérémonies officielles de diplomation.

L'ensemble des facultés seront réunies pour assister à de nouveaux discours. 30.000 personnes sont attendues. Elles se disperseront ensuite entre les différentes facultés pour suivre leurs cérémonies officielles de remises de diplôme. C'est donc là, sous les yeux de ses parents et près de 3.000 autres personnes, que la princesse héritière recevra son diplôme. Maintenant diplômée de l'université d'Harvard, la princesse Elisabeth est aujourd'hui en possession d'un portefeuille de formations bien rempli.

La princesse possède au total quatre diplômes, ce qui fait d'elle l'héritière au trône la plus diplômée de l'histoire de Belgique. De quoi donc la préparer au mieux à la prise de fonction royale. Elle a d'abord décroché un bachelier en histoire et politique au Lincoln College de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Quant à son programme pour la suite, la princesse pourrait prendre une année sabbatique afin de réaliser une traversée de l'Océan atlantique





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