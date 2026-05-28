La princesse Elisabeth reçoit son diplôme de master en politiques publiques à Harvard

La princesse Elisabeth, future reine des Belges, a reçu son diplôme de master en politiques publiques à Harvard, marquant une étape symbolique dans son parcours académique.

La princesse Elisabeth a reçu son diplôme de master en politiques publiques à Harvard , marquant une étape symbolique dans son parcours académique. À 24 ans, elle devient l'altesse la plus diplômée de la famille royale belge .

Son parcours a commencé à l'âge de 17 ans, avec une partie de ses études secondaires au collège Sint-Jan Berchmans, à Bruxelles. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'Atlantic College, au Pays de Galles, avant de rejoindre l'École royale militaire et enfin Oxford, où elle a décroché son bachelier en histoire et politique. La princesse Elisabeth a également suivi des cours à Harvard, notamment sur la négociation, la gestion des compromis et l'histoire du pouvoir.

Malgré tout, elle a pu mener une vie étudiante presque comme une autre, à l'exception du garde du corps en civil qui l'accompagnait dans ses déplacements sur le campus américain. Maintenant, la princesse Elisabeth réfléchit à la suite de son parcours et ne prévoit pas de poursuivre d'autres études, mais de nouvelles responsabilités royales l'attendent déjà dans les prochaines années





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