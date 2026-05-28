La princesse Elisabeth monte sur le trône à une époque où la monarchie paraît anachronique. Elle a décidé de ne pas se lancer dans une nouvelle formation académique et de prendre un an à une année et demie pour décider de la meilleure façon de préparer l'avenir.

Les propos de la princesse Elisabeth sont prudents et mesurés, mais cela ne signifie pas qu'elle ne réfléchit pas à son avenir. En effet, elle a décidé de ne pas se lancer dans une nouvelle formation académique et de prendre un an à une année et demie pour décider de la meilleure façon de préparer l'avenir.

Cela signifie que la princesse monte sur le trône à une époque où la monarchie paraît anachronique. La Libre a également souligné que la princesse ne cherchait ni artifices ni slogans, mais plutôt une approche normale et réaliste.

Cependant, on peut se demander si cette affirmation est vraiment juste, surtout lorsque l'on voit le sondage réalisé en partenariat avec la RTBF et De Standaard, qui montre que les électeurs belges rejettent massivement les réformes du gouvernement De Wever. La principale préoccupation du citoyen est la crainte de voir s'éroder le pouvoir d'achat.

Le regret de la presse néerlandophone est de n'avoir pas pu poser toutes les questions qu'elle aurait souhaitées, notamment sur la relation familiale et l'avenir incertain du pays. La princesse est parfaitement capable de mener à bien la révolution nécessaire pour se décrisper et prendre les décisions correctes pour le pays





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