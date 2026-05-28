Elisabeth, princesse héritière de Belgique, a obtenu son diplôme de Harvard au sein d'une grande cérémonie à Cambridge, avec la participation du roi Philippe, de la reine Mathilde et du comédien Conan O'Brien, tandis que Google lança une nouvelle fonction de recherche.

Au cœur de Cambridge , la capitale académique des États‑Unis, la princesse héritière belge Elisabeth a défilé ce midi en toge, marquant la clôture médiatique d'une semaine de célébrations universitaires qui unit tradition et glamour royal.

La procession académique, véritable rite annuel pour des milliers de diplômés de l'université de Harvard, s'est entamée aux alentours de dix‑neuf heures, heure locale, lorsque les étudiants, drapés de leurs robes traditionnelles, coiffés de toques carrées et brandissant des globes terrestres gonflables, ont envahi les rues pavées de la ville. Les fanfares du Boston Police Pipe Band ont accompagné la marche de leurs mélodies de cornemuse, conférant à l'événement une atmosphère à la fois solennelle et festive.

Cette année, la foule a eu le privilège d'apercevoir une figure royale inhabituelle : Elisabeth, vingt‑quatre ans, étudiée à l'étranger pendant sept ans - deux en Pays de Galles, trois à Oxford et deux à Harvard - a franchi le point culminant de son cursus en recevant officiellement son diplôme devant le podium principal, sous les yeux attentifs de ses parents et de la presse internationale. Le déroulement de la journée s'est articulé autour d'une série d'activités orchestrées pour rendre hommage aux 30 000 à 32 000 étudiants diplômés de toutes les facultés.

Après un déjeuner convivial, les lauréats ont procédé à une seconde petite marche vers les salles de remise de diplômes, où chaque faculté a célébré ses propres réussites dans une ambiance plus intime. Le clou de la cérémonie a été la présence de Conan O'Brien, humoriste et animateur télévisé américain, invité d'honneur pour prononcer le discours d'ouverture.

Son intervention, ponctuée d'anecdotes piquantes sur les défis de l'éducation supérieure, a été accueillie par des rires et des applaudissements, renforçant le contraste entre la gravité académique et le caractère ludique de la manifestation. Les diplômés, organisés par faculté, ont levé leurs globes gonflables au ciel, symbole visuel de la connaissance et du voyage, tandis que les caméras des médias du monde entier capturèrent chaque instant. L'apparition d'Elisabeth parmi les diplômés a ajouté une dimension diplomatique à l'événement.

Le roi Philippe et la reine Mathilde, qui ont suivi la cérémonie depuis les chambres royales belges via un lien vidéo, ont exprimé leur fierté et ont souhaité à leur fille une brillante carrière, que ce soit dans la diplomatie, le droit ou les travaux humanitaires. Cette participation royale a rappelé que les liens entre la monarchie belge et les institutions d'enseignement supérieures américaines demeurent forts, notamment à travers les programmes d'échanges et les bourses de recherche.

En marge de la remise des diplômes, Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de son moteur de recherche, permettant aux utilisateurs de prioriser les sources d'information selon leurs préférences, une innovation qui devrait améliorer l'accès aux dernières nouvelles, y compris celles du service VRT NWS. Cette annonce technologique, bien que distincte du déroulement de la cérémonie, s'inscrit dans le contexte d'une journée marquée par l'innovation, le savoir et la visibilité internationale, faisant de la remise de diplômes de Harvard un véritable carrefour entre tradition académique, prestige royal et avancées numériques





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