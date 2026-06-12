La prison de Gand fait face à une situation préoccupante en raison de la surpopulation

La prison de Gand est confrontée à une situation préoccupante en raison d'un nombre élevé de détenus dormant à même le sol et d'un nombre exceptionnellement élevé de personnes soumises à un internement. Selon les syndicats, cette combinaison entraîne de graves risques pour la sécurité et rend de plus en plus difficile pour le personnel d'exercer son travail de manière sûre et responsable.

La prison de Gand fait face à une situation préoccupante en raison d'un nombre structurellement élevé de détenus dormant à même le sol et d'un nombre exceptionnellement élevé de personnes soumises à un internement.

Selon les syndicats, cette combinaison entraîne de graves risques pour la sécurité et rend de plus en plus difficile pour le personnel d'exercer son travail de manière sûre et responsable. En début d'année, la prison comptait 476 détenus, alors qu'elle ne dispose officiellement que de 299 places. Il y a, en outre, régulièrement des dizaines de prisonniers qui dorment à même le sol.

'Ces personnes n'ont en réalité pas leur place ici', déclare M. Blancke. Selon lui, la prison accueille actuellement environ 160 de ces personnes, alors que l'unité spécialisée est initialement prévue pour une trentaine seulement. Pour l'instant, il n'y aura pas de grève. Les syndicats souhaitent d'abord attendre l'issue des discussions, mais n'excluent pas de prendre d'autres mesures si aucune solution n'est trouvée





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