La Province de Hainaut renonce à un recours constitutionnel contre la réforme du financement des zones de secours

Le conseil provincial du Hainaut a décidé de ne pas introduire de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contre le décret-programme wallon qui réoriente le Fonds des Provinces vers le financement des zones de secours, une réforme estimée à plus de 130 millions d'euros pour la province d'ici 2030.

Le décret-programme adopté par la Région wallonne prévoit une réorientation complète du Fonds des Provinces. Ce fonds, qui était traditionnellement utilisé pour des projets de développement provincial, sera dédié à terme au financement intégral des zones de secours .

Pour la Province de Hainaut, cette évolution représenterait une charge financière supplémentaire estimée à plus de 130 millions d'euros à l'horizon 2030. Face à cette situation, le Collège provincial avait mandaté un bureau d'avocats pour évaluer la conformité juridique du dispositif. L'analyse juridique rendue indique que les mesures imposées par la Région wallonne, ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect, pourraient constituer une atteinte à l'autonomie provinciale garantie par la Constitution.

L'avis souligne que la Région ne pourrait imposer une telle charge financière aux Provinces sans violer la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir. Le conseil provincial a donc débattu de l'opportunité d'introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses arguments.

Une telle action aurait pu permettre à la Province de continuer à intervenir dans le financement de la part communale des zones de secours dans le cadre de son autonomie et sur base d'une trajectoire financière revue et réaliste. Après des discussions approfondies sur la charge financière qui pourrait peser sur les communes et sur sa nécessaire répartition entre les niveaux de pouvoir, le conseil provincial a finalement tranché.

Par un vote nominal, il a décidé de ne pas introduire de recours juridique. Cette décision clôt le débat sur la possibilité d'un recours constitutionnel et engage la Province à trouver d'autres moyens pour assumer cette transition financière imposée





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