La province de Liège suspend les examens du CE1D et du CESS pour cause de conditions logistiques défaillantes

Après plusieurs jours d'incertitudes et le blocage des centres de distribution, la province de Liège annule les épreuves du CE1D et du CESS dans ses écoles secondaires, confiant l'évaluation aux conseils de classe.

La province de Liège a annoncé, ce jeudi soir, l' annulation des épreuves du CE1D et du CESS dans les treize écoles secondaires qu'elle gère, invoquant des conditions d'organisation jugées insuffisantes après plusieurs jours d'incertitudes.

Selon le conseil provincial, les critères indispensables - accès aux dossiers d'examen, transport sécurisé des questionnaires, distribution fiable, encadrement adéquat des élèves et disponibilité des équipes éducatives - ne sont pas réunis. La décision fait suite à celle de la ville de Liège, qui avait déjà indiqué qu'elle n'organiserait pas ces mêmes épreuves. Les directions d'établissements ont été mandatées pour informer, par leurs canaux habituels, les parents et les élèves concernés.

En l'absence d'épreuves certificatives externes, la législation communautaire prévoit que les conseils de classe évaluent les élèves en fonction de leur travail annuel, de leurs notes de contrôle continu et de leurs projets, afin de déterminer la réussite ou l'échec au CESS. Le refus d'organisation trouve son origine dans le blocage survenu mercredi dernier, lorsqu'un groupe d'enseignants mécontents des centres de distribution des épreuves en région liégeoise a installé des piquets de grève devant les services concernés.

Les questionnaires n'ont ainsi pas pu être remis aux établissements, ce qui a paralysé tout le processus logistique. L'administration générale de l'enseignement (AGE) de la Fédération Wallonie‑Bruxelles a, le même jour, obtenu par voie judiciaire la levée des barrages, mais la mesure est intervenue trop tard pour permettre aux directeurs d'élire une solution sereine.

Les enseignants, quant à eux, dénoncent un manque de transparence et de concertation dans la désignation des sites de remise des copies, ainsi qu'une pression excessive exercée sur le personnel administratif. Dans le cadre de cette décision d'urgence, la province rappelle aux parents et aux jeunes que la réussite du CESS sera désormais jugée par les conseils de classe, conformément aux dispositions du Code de l'enseignement.

Cette modalité assure que chaque élève sera évalué de façon complète, en prenant en compte la trajectoire scolaire de l'année entière. Les autorités éducatives provinciales s'engagent à fournir un soutien supplémentaire aux élèves qui pourraient rencontrer des difficultés à la suite de ce changement de procédure, notamment par des séances de suivi individualisé et un accompagnement pédagogique renforcé.

Elles soulignent également que la situation reste en évolution et que toute nouvelle mesure sera communiquée rapidement afin de garantir la continuité de l'enseignement et la transparence du processus d'évaluation





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