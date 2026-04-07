La Province de Luxembourg, épicentre des morsures de tiques : chiffres en hausse et recommandations de Sciensano

Le rapport de Sciensano révèle une prévalence élevée de morsures de tiques dans la province de Luxembourg, dépassant largement la moyenne nationale. L'article détaille les facteurs contribuant à cette situation, les risques encourus et les recommandations pour la prévention et la gestion des morsures. L'analyse met en lumière l'importance d'une vigilance accrue et des mesures de précaution.

Selon le rapport de Sciensano , la province de Luxembourg enregistre un nombre de morsures de tiques significativement supérieur à la moyenne nationale et aux autres provinces wallonnes, avec 323 morsures pour 100 000 habitants. Ce chiffre place la province en tête du classement depuis 2015, année de lancement de TiquesNet par Sciensano , un système de surveillance citoyenne crucial pour cartographier les morsures et émettre des alertes annuelles dès le début du printemps.

Ce nombre, représentant presque vingt fois plus que la Région bruxelloise, s'explique principalement par la prédominance de zones forestières dans la province, terrain de prédilection des tiques. Tinne Lernout, médecin épidémiologiste chez Sciensano, explique que les tiques ont besoin d'animaux, de petits mammifères, de rongeurs et de l'homme pour se nourrir de sang et d'un environnement humide pour survivre. Ces conditions favorables se retrouvent dans les buissons, les fougères, les prairies et même dans nos jardins, où près de la moitié des morsures sont recensées. Le rapport souligne l'importance de ce chiffre, considérant qu'il ne représente que la partie visible d'un problème plus vaste, de nombreuses morsures n'étant pas signalées. Avec 12 000 morsures recensées, ce chiffre atteint son plus haut niveau depuis dix ans.\Sciensano, bien que constatant ces chiffres élevés, ne manifeste pas d'inquiétude excessive. Tinne Lernout reconnaît qu'il est difficile de prédire avec certitude l'évolution de ces chiffres en lien avec le réchauffement climatique. Des hivers plus doux pourraient entraîner une activité plus prolongée des tiques. Cependant, les périodes plus sèches et chaudes de l'été peuvent avoir un impact négatif sur leur survie et leur activité. L'institut de santé publique rappelle donc l'importance cruciale de la prévention. Notamment, il est recommandé de se couvrir adéquatement et de rester sur les sentiers balisés lors des promenades en nature. Les précautions sont essentielles pour minimiser le risque de morsure et les potentielles complications sanitaires associées. Les recommandations de Sciensano sont claires et visent à sensibiliser le public sur les risques et les mesures à prendre.\En cas de morsure de tique, Sciensano fournit des instructions précises. La première étape consiste à retirer la tique le plus rapidement possible à l'aide d'une pince adaptée. Il est impératif de le faire avec soin et calme, sans comprimer le corps arrière de la tique. L'institut déconseille formellement de tourner la tique ou d'appliquer des substances comme l'éther, l'alcool ou l'huile, car ces produits pourraient provoquer une régurgitation de la tique, augmentant ainsi le risque de transmission de bactéries, telles que celle responsable de la maladie de Lyme. Après avoir retiré la tique, une surveillance attentive de la zone de morsure pendant un mois est fortement conseillée. Cette surveillance permet de détecter rapidement les signes d'infection et de consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Ces conseils sont primordiaux pour la prévention et la gestion des risques liés aux morsures de tiques, soulignant l'importance de l'information et de la vigilance pour la santé publique





RTBFinfo / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tiques Morsures Province De Luxembourg Sciensano Maladie De Lyme Prévention Santé

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités