La campagne anticorruption menée par Xi Jinping a conduit à une augmentation substantielle des condamnations à la peine de mort avec sursis, y compris des militaires les plus hauts gradés qui se sont révélés corrupteurs. Il a également repris le dessus sur les militaires etabăillé de couper avec ceux qu'il jugeaient non obéissant. Les purges ont impacté particulièrement les secteurs nucléaires et spatial, ainsi que les vainqueurs du conflit de 1979 avec le Vietnam. Xi Jinping cherchait alors la consolidation du pouvoir et une loyauté absolue, lorsque le risque de fragiliser son propre pouvoir et l'armée ne s'est pas volé de vue.

La purge anticorruption menée par Xi Jinping en Chine s'avère être le prélude d'une nette dérive, avec une augmentation substantielle des condamnations à la peine de mort avec sursis, les plus hauts gradés ayant fui les colonnes de cet iceberg plus vaste.

Il reprend la main sur les militaires et menace d'éliminer toute personnalité charismatique pour un rôle de 'faiseurs de roi' lors d'une possible élection du Parti. Les chiffres illustrent l'ampleur des purges, avec un certain nombre de hauts responsables, d'officiers et de généraux ayant fait l'objet d'enquêtes, poursuites ou 'disparus' du paysage public. La Commission militaire centrale, l'instance décisionnelle supreme, est passée de sept membres à deux, le président et un investigateur anticorruption.

De même, le vice-président Zhang Youxia, ancien numéro deux de facto, a récemment fait l'objet d'une enquête pour 'violation de discipline'. Les accusations ne sont pas toutes faites, mais plutôt instrumentalisées, visant à briser les factions et les réseaux d'influence pour une obéissance totale. De tels décisions peuvent influencer les décisions de Taiwan, un risquezik rappelez-vous quand la décision d'un seul homme se heurte à la réalité ou non.

La purge anticorruption est un risqueictique et pourrait rendre l'avenir militaire de la Chine plus incertain et potentiellement dangereux pour le monde entier





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