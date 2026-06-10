La PXL Hasselt lance une plateforme pour mieux coordonner les volontaires lors des crises

L'école public de Hasselt développe un portail en ligne qui regroupe les bénévoles volontaires, identifiant leurs compétences pour faciliter leur intégration dans les opérations d'urgence et réduire la redondance des efforts.

De l'université publique PXL à Hasselt a lancé la conception d'une plateforme en ligne destinée à optimiser l'utilisation des volontaires lors d'incidents majeurs. Dans les situations de crues, de feux de forêt ou de pannes d'électricité, le nombre de volontaires se déplaçant spontanément est important, mais la coordination entre ces agents non professionnels et les services d'urgence reste souvent chaotique.

Le nouvel outil vise à surmonter ces défis en permettant aux bénévoles de s'inscrire en ligne, d'indiquer leurs compétences spécifiques et de rester disponibles pour un appel immédiat. Ainsi, les équipes d'intervention pourront rapidement visualiser les ressources humaines disponibles et assigner efficacement les missions, tout en évitant la surcharge administrative et le travail redondant qui décourage parfois les volontaires.

Dans le cadre de cette initiative, l'école collabore étroitement avec les services de secours, les municipalités et les organisations de volontaires professionnelles pour concevoir la plateforme. L'objectif est de ne pas imposer un remplacement des mécanismes existants, mais d'enrichir la coopération. Selon Hanne Westhovens, coordinateur de projet, les secours professionnels seront impliqués à chaque étape afin que l'outil réponde exactement à leurs besoins opérationnels.

En outre, une dimension transfrontalière a été intégrée dans la réflexion : les incidents se produisent souvent au-delà des frontières locales et nationales, et la législation varie d'un pays à l'autre. En travaillant avec des partenaires néerlandais et allemands, PXL souhaite explorer la possibilité d'étendre la plateforme à l'échelle européenne, afin de faciliter la collaboration des volontaires à travers l'union. Le projet est en phase de prototypage et l'institution s'attache à valider les exigences fonctionnelles des utilisateurs finaux.

Les prochains mois permettront de tester l'interface utilisateur dans le cadre de simulations d'urgence et d'ajuster les mécanismes de filtrage des compétences. Le développement est prévu sur plusieurs cycles, avec un premier lancement envisagé d'ici 2026. Les autorités locales et les ONG professionnelles ont déjà exprimé un vif intérêt, soulignant l'importance d'un dispositif structuré pour soutenir les volontaires et garantir une réponse rapide et harmonieuse lorsqu'une catastrophe frappe





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