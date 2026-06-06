La quête de Link : un héros dans un monde condamné

Dans cet étrange opus, Link s'est égaré dans Termina, un monde parallèle au sien, au nom lourd comme des gros sabots et où la lune menace de s'écraser dans trois jours.

J'incarnais alors Link , le héros de la série de jeux vidéo . Dans cet étrange opus, Link s'est égaré dans Termina , un monde parallèle au sien, au nom lourd comme des gros sabots et où la lune, arborant un sourire de sociopathe, menace de s'écraser dans trois jours.

Haut comme trois pommes, néanmoins héros, Link devait empêcher cette apocalypse en répétant la même boucle temporelle jusqu'à en trouver l'issue. À chaque fin des trois jours, la lune s'écrasait, le monde s'embrasait et le héros revenait au premier matin et recommençait le cycle, pour chercher un moyen de sauver Termina. Nous vivions dans un monde condamné, un cauchemar dont la fin était certaine et répétée et dont nous étions à la fois les victimes et les spectateurs.

Un détour, une quête annexe. Anju, tu travaillais alors à l'auberge de la ville et tu étais fiancée au beau Kafei aux cheveux bleus. Kafei, tu venais d'être transformé en enfant par un esprit maléfique et, honteux de ton nouvel aspect, tu avais disparu. Et moi, Link, je voulais vous aider à vous retrouver.

Je vous aimais tant que vous étiez devenus ma quête principale. Au point que dans ma partie je n'ai jamais sauvé Termina. Je ne sais donc pas par quelles acrobaties temporelles Link parvient à empêcher la lune de s'écraser.

J'ai vécu la fin de votre monde, encore et encore, j'ai vu la lune s'embraser et oblitérer tout un monde dont je connaissais par cœur les trois ultimes jours, les emplois du temps de ses habitants, leurs trajets, leurs joies, leurs deuils. Je préférais que tout cela brûle, plutôt que de ne pas faciliter votre réunion. Car, geste vidéoludique tragique, dans une même boucle de trois jours, on ne peut pas à la fois vous réunir et sauver Termina.

Je sais néanmoins que dans ma cartouche existe un script canonique, celui où ce monde est sauvé. Je vous écris de mon monde à moi, hors de la cartouche, où notre destin semble tout aussi funeste, quoique nous disposions de plus de trois jours. Je voudrais vous dire combien vos retrouvailles m'émouvaient.

Lorsqu'enfin vous vous réunissiez, à la minuit du dernier jour, toi, Kafei, tu arrivais et tu disais simplement : Alors qu'approchait l'heure fatidique, je vous quittais et vous me rassuriez quant à votre sort : La lune s'écrasait. Vous étiez broyés, ainsi que vos familles, vos maisons, vos destins. Mais pour vous, ce n'était rien d'autre qu'un nouveau jour. Ensemble.

Dans notre monde à nous, qui ne s'appelle pas Termina mais semble parfois en phase terminale, j'essaie d'apprendre comment vivre les quelques minutes qui nous restent. Comment regarder la fin approcher avec audace, peut-être courage. Comment combattre. Comment rentrer chez soi. Comment accueillir l'aube ensemble. C'est ce que vous m'apprenez





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