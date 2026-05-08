La RAAL se sépare de Frédéric Taquin après neuf ans de collaboration

La RAAL a annoncé la fin de la collaboration avec Frédéric Taquin après neuf ans à la tête du club. L’entraîneur a mené La Louvière de la Division 3 à la Pro League, mais le club a décidé de tourner la page après une série de défaites en Relegation Play-offs.

Une page se tourne à La Louvière . Après neuf années de collaboration, la RAAL a décidé de se séparer de Frédéric Taquin . À son arrivée en 2017, le club évoluait en Division 3 ACFF, soit le cinquième échelon du football belge .

Saison après saison, La Louvière a gravi les échelons jusqu’à décrocher, l’année dernière, une montée en Pro League. Après avoir lutté pour assurer son maintien, La Louvière est finalement parvenue à se sauver. Mais depuis, la dynamique semble s’être essoufflée, avec cinq défaites en autant de rencontres lors des Relegation Play-offs. Frédéric Taquin dirigera une dernière fois les Loups ce samedi à 16 heures face au Cercle Bruges avant de passer le relais.

Le club a chaleureusement remercié son entraîneur dans un communiqué. Neuf ans, ce ne sont pas que des saisons. Ce sont des souvenirs, des combats, des émotions partagées, et une reconstruction menée avec passion et détermination. Frédéric Taquin aura été bien plus qu’un entraîneur : un homme fort du projet, un acteur majeur de l’âme et de l’identité des Loups.

Son départ marque la fin d’une ère pour le club, qui devra désormais se reconstruire sans son entraîneur emblématique. La RAAL a souligné l’impact considérable de Taquin, non seulement sur les résultats sportifs, mais aussi sur la culture et l’identité du club. Les supporters, eux aussi, ont exprimé leur reconnaissance envers l’entraîneur, saluant son engagement et sa détermination.

La tâche ne sera pas facile pour son successeur, qui devra relever le défi de maintenir le club en Pro League tout en perpétuant l’esprit combatif et l’identité des Loups. Les prochains mois seront cruciaux pour l’avenir de La Louvière, qui devra trouver un nouvel entraîneur capable de poursuivre le travail entrepris par Frédéric Taquin





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