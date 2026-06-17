La communauté politique flamande a exprimé sa réaction face aux plans de La Ligne pour le transport scolaire. Les députés flamands ont critiqué la ministre De Ridder pour ses décisions, qui seraient incohérentes et contraignantes pour les écoliers. Le ministre flamand de l'Éducation, Zuhal Demir, a déclaré que le problème ne serait pas résolu en le passant d'un ministre à un autre.

La réaction de la communauté politique face aux plans de La Ligne pour le transport scolaire est un véritable tsunami de critiques. Le gouvernement flamand a été accusé de politisme cynique et d'être trop occupé à économiser des centimes.

Le ministre flamand de la Mobilité, Annick De Ridder, a été critiqué pour ses décisions, qui seraient incohérentes et contraignantes pour les écoliers. Les députés flamands ont exprimé leur indignation face à ces plans, qui prévoient la suppression de 204 des 2 155 rotations du transport scolaire. Le ministre flamand de l'Éducation, Zuhal Demir, a déclaré que le problème ne serait pas résolu en le passant d'un ministre à un autre.

Les députés ont également critiqué la ministre De Ridder pour son manque d'empathie et son refus de prendre en compte les besoins des écoliers. La ministre De Ridder a été critiquée pour son attitude cynique et son refus de prendre en compte les conséquences de ses décisions sur les écoliers





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