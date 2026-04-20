La recomposition géopolitique des droites européennes : entre reflux et mutations

Analyse de l'évolution du camp des droites nationalistes en Europe, marquée par les absences stratégiques à Milan, la rupture de Giorgia Meloni avec le trumpisme et la reconfiguration des forces populistes face aux défis démocratiques actuels.

Commençons par examiner la situation actuelle en cartographiant les dynamiques politiques européennes. À Milan, ce samedi, des milliers de sympathisants se sont réunis pour répondre à l'appel de Matteo Salvini dans le cadre d'un meeting organisé par le groupe parlementaire Patriotes pour l'Europe.

Les thèmes centraux étaient sans surprise : la promotion de la remigration, une hostilité marquée envers les réglementations émanant de Bruxelles et le désir ardent d'unir les droites nationales sous une même bannière. Pourtant, au-delà de l'agitation habituelle de ce type de rassemblement, ce sont les chaises vides qui ont capté l'attention des observateurs internationaux. L'absence de Viktor Orbán et celle de Giorgia Meloni, qui s'est contentée d'un message vidéo distant, marquent un tournant géopolitique significatif. Ce tableau, une fois élargi à l'échelle du continent, dessine les contours d'un camp réactionnaire en pleine phase de reflux, illustré par les revers électoraux récents en Hongrie, en Slovénie et les résultats mitigés du Rassemblement national lors des élections locales françaises. La ligne de fracture entre Rome et Washington révèle une mutation stratégique majeure au sein de ce bloc idéologique. Alors que Giorgia Meloni s'est longtemps positionnée comme une alliée indéfectible des États-Unis, elle amorce aujourd'hui une distanciation calculée. Les provocations de Donald Trump, notamment ses critiques acerbes à l'encontre de figures religieuses ou ses mises en scène controversées, sont devenues un repoussoir électoral pour une fraction croissante de l'électorat conservateur européen. La cheffe du gouvernement italien semble avoir compris que la pérennité de son influence dépend de son autonomie politique vis-à-vis de l'exécutif américain. En évitant la CPAC cette année, elle envoie un message clair : le modèle de la vassalité ne séduit plus. Elle prône désormais une union des droites articulée autour de la stabilité institutionnelle et d'un rayonnement international propre à l'Italie, cherchant à se détacher de l'image chaotique parfois associée au trumpisme. Il serait toutefois prématuré de conclure à la fin de cette mouvance. La carte de l'extrême droite européenne est en pleine recomposition plutôt qu'en agonie. Si certains leaders perdent du terrain, d'autres exploitent le mécontentement populaire, comme en Bulgarie, où le parti de Roumen Radev a remporté une victoire éclatante en capitalisant sur le rejet des élites corrompues et un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Ce dynamisme contrasté montre que le populisme ne s'essouffle pas, mais qu'il se fragmente. Les menaces pesant sur les démocraties européennes, dans ce contexte de tensions mondiales, de crises énergétiques et d'instabilité au Moyen-Orient, demeurent les plus critiques que le continent ait connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le paysage politique est ainsi devenu un échiquier où chaque leader tente de définir sa propre survie idéologique, oscillant entre l'alignement sur des modèles étrangers et la quête d'une identité souveraine plus ancrée dans les réalités locales





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