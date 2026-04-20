La recomposition géopolitique des droites extrêmes en Europe

Entre échecs électoraux, distanciation avec Washington et montée de nouveaux populismes locaux, le paysage de la droite radicale européenne connaît une mutation profonde et complexe.

Commençons par examiner la situation actuelle en cartographiant les dynamiques politiques européennes. À Milan, samedi dernier, des milliers de sympathisants se sont rassemblés à l appel de Matteo Salvini pour soutenir le groupe parlementaire européen Patriotes pour l Europe .

Les thématiques abordées sont restées fidèles aux piliers de cette mouvance : la promotion de la remigration, une hostilité marquée envers les directives bruxelloises et l ambition de cimenter une union des droites nationales. Si le décor semblait familier, l observation des absences fut particulièrement riche d enseignements. Viktor Orbán et Giorgia Meloni brillaient par leur absence physique, la cheffe du gouvernement italien se contentant d un message vidéo. Ces absences ne sont pas de simples détails logistiques, elles marquent une réelle rupture géopolitique dans un camp qui semble connaître une phase de recul significatif. En analysant le paysage politique continental, on constate une série de revers pour ce bloc conservateur. Viktor Orbán a récemment subi une défaite électorale en Hongrie malgré un soutien international massif, tandis que Giorgia Meloni a essuyé un échec cuisant lors de son référendum constitutionnel. De la Slovénie, avec la défaite de Janez Jansa, aux résultats en demi-teinte du Rassemblement national lors des municipales françaises, les frontières de ce que les observateurs nomment l internationale réactionnaire semblent se rétracter. Cependant, une ligne de fracture plus profonde se dessine entre Rome et Washington. Giorgia Meloni, autrefois perçue comme une alliée indéfectible des thèses conservatrices américaines, a pris ses distances. Le clash provoqué par les déclarations de Donald Trump sur le pape a servi de catalyseur à une stratégie plus vaste : celle d une autonomie revendiquée. Face à une opinion publique italienne largement hostile aux aventures militaires étrangères, la cheffe italienne cherche désormais à incarner un modèle de stabilité européenne capable d agir sans la vassalité traditionnelle qui caractérisait les alliances précédentes. Il ne s agit cependant pas d un déclin uniforme. Si le modèle de l alignement inconditionnel sur Donald Trump, incarné par la défaite hongroise, semble s essouffler, d autres dynamiques populistes émergent avec force, comme on a pu le constater avec la victoire éclatante du parti de Roumen Radev en Bulgarie. Ce dernier, en capitalisant sur le rejet des élites corrompues et en affichant des sympathies pro-russes, prouve que le terreau du populisme reste fertile en Europe de l Est. La carte de l extrême droite n est donc pas en train de disparaître, elle se recompose en profondeur. Les nuances entre le trumpisme américain, les aspirations italiennes à une souveraineté européenne et les ancrages orientaux créent une mosaïque complexe. Cette mutation place les démocraties européennes face à des risques inédits et accrus, les plus importants depuis l après-guerre, obligeant les institutions à repenser leur unité face à une recomposition idéologique qui ne cesse de redéfinir les équilibres de pouvoir à travers le continent





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Europe Extrême Droite Giorgia Meloni Populisme Géopolitique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Standard de Liège arrache la victoire et prend la tête des Europe PlayoffsDans un match intense, le Standard de Liège a renversé la situation contre Charleroi pour s'imposer 2-1. Genk s'empare également de la première place après sa victoire à Westerlo. Le classement des Europe Playoffs est chamboulé.

Read more »

Un des dix hommes les plus recherchés d'Europe arrêté au MexiqueJános Balla, alias Dániel Takács, soupçonné de diriger un réseau de trafic de drogue, a été interpellé dans la station balnéaire de Cancún. Il faisait l'objet de mandats d'arrêt internationaux d'Interpol et d'Europol.

Read more »

Course Effrénée entre Robots et Humains : Le Semi-Marathon de Yizhuang Réinvente la CompétitionLe semi-marathon de Yizhuang a marqué un tournant dans l'histoire de la course à pied, opposant pour la première fois des robots humanoïdes à des athlètes humains sur des voies parallèles. Une démonstration spectaculaire des avancées de la robotique qui suscite autant d'enthousiasme que d'interrogations sur l'avenir.

Read more »

L’équilibre complexe de Remco Evenepoel entre classiques et grands toursEntre ambitions sur le Tour de France et domination sur les classiques, Remco Evenepoel fait face à un dilemme de carrière. Experts et journalistes analysent sa progression technique et les choix stratégiques qui l’attendent pour entrer dans l’histoire.

Read more »

Vers une normalisation des relations entre l’Union européenne et la Syrie ?Il s’agit de marquer ainsi 'une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties', a indiqué lundi la...

Read more »

Diplomatie au Moyen-Orient : Washington et Téhéran amorcent un dialogue sous médiation pakistanaiseUne délégation américaine menée par JD Vance est en route pour le Pakistan afin d'ouvrir des pourparlers avec l'Iran, tandis que Téhéran se montre ouvert à la discussion dans un contexte de réouverture des aéroports iraniens.

Read more »